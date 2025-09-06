中國軍事挑釁遭日澳兩國點名　外交部：台灣將繼續守護台海和平

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

日本與澳洲兩國昨日於東京舉行第12次外交及國防部長「2+2」會談，並於會後發表聲明，針對中國在東海、南海及日本週海空域，日益強勢的軍事挑釁行為表達擔憂。對此，外交部今（6日）表示，台灣身為印太區域負責任的成員，將繼續共同為守護台海及全球的和平、穩定與繁榮做出貢獻。

外交部表示，日本與澳洲兩國於5日在東京舉行第12次外交及國防部長「2+2」會談，會後發表聯合聲明重申，台海和平穩定攸關世界安全繁榮，並敦促透過對話和平解決兩岸問題。外交部長林佳龍則對日本及澳洲持續重視台海和平表示感謝並歡迎。

此外，外交部指出，該聯合聲明也針對中國在東海、南海以及日本周邊海空域，日益強勢的軍事挑釁行為表達高度擔憂，強烈反對任何企圖以武力或脅迫片面改變現狀的行徑，日澳雙方也嚴重關切中俄加強軍事合作以支援俄羅斯侵略烏克蘭。

外交部直指，當前威權主義國家持續向外擴張，挑戰以規則為基礎的全球秩序，已造成國際局勢動盪不安，然而，台灣身為印太區域負責任的成員，將繼續深化與日本、澳洲等理念相近夥伴的合作，共同捍衛自由、民主及法治等普世價值，為守護台海及全球的和平、穩定與繁榮做出貢獻。