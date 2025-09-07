去日本是帶老婆二度蜜月　黃國昌批四叉貓：管太寬了吧

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

涉京華城案被羈押禁見一年的民眾黨前主席柯文哲，5日獲北檢裁定7000萬交保，但民眾黨主席黃國昌卻被發現當天人在日本，引發討論。對此，黃國昌今（7日）受訪回應，那是今年3月，他獻給他的寶貝「達令卡」時就公開寫下的承諾，今年夏天要帶老婆去二度蜜月，但夏天忙得兵荒馬亂，好不容易九月擠出4天時間，「不曉得大家對於私事會這麼有興趣」。

由於律師林智群指黃國昌曾說立委在立法院在會期中不宜出國，質疑黃雙標，媒體追問黃的看法。黃國昌表示，對林智群講的話，真的沒什麼好回應；大家仔細想一想，現在開議了嗎？真正雙標是綠營側翼，還是其他人？講這種話還掛律師名銜，不丟臉？他沒什麼好回應，送給林四個字，「丟人現眼」。

至於網紅「四叉貓」劉宇指黃國昌在美國有一輛賓士，已運回台灣，但財產申報不明，且質疑黃出國期間這台車還被開出門。黃國昌說，「奇怪，他現在是改當狗仔？我出國這幾天，然後我的車子在跑，他也知道」，對於這種綠營側翼，講的這種變態問題，「我老實說，根本沒有回應必要」。



黃國昌也說，他帶老婆二度蜜月，自己的錢、請的司機，然後再繼續做他本來在做的事情，這也關四叉貓的事喔？「你也管得太寬了吧」，現在是綠營側翼已經變態到這種程度，總統賴清德好好看一看，民進黨這種水準。