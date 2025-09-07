　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／辭去日本首相！石破茂召開記者會　決定辭去自民黨總裁

▲▼日相石破茂政權恐難以撐到7月20日參議院改選以後。（圖／達志影像）

▲日本首相石破茂決定辭去首相一職。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

面對黨內的逼宮壓力，日本首相兼自民黨總裁石破茂今（7）日下午6時（台灣時間下午5時）在總理大臣官邸召開記者會，表示決定辭去自民黨總裁一職，預計之後將進入辭去日本首相（總理大臣）程序，至於自民黨總裁缺位後將臨時改選，相關程序將委由自民黨幹事長森山裕進行。

石破茂表示，目前已經可以進入「遴選新任自民黨總裁」的程序。另外，原本自民黨內預計明（6）日針對「是否提早進行總裁選舉」進行書面記名投票，但如今石破茂透過記者會表示辭去總裁一職，因此他也在記者會上強調，明日黨內已無必要再進行書面記名投票。

據悉，石破茂去年10月就職自民黨總裁、日本首相以來，自民黨在2024眾議院選舉、東京都議會改選、2025參議院選舉面臨「三連敗」，黨內要求石破茂下台、進行黨總裁改選的呼聲逐漸升高，因此自民黨預計明（8）日將在黨內針對「是否提早總裁選舉」進行書面記名投票，一旦國會議員、47個都道府縣連（地方黨部）過半，則自民黨總裁將會提前進行改選。

起初，石破茂以美國關稅談判、今年秋季經濟政策為由，強調有意繼續擔任首相，甚至黨內支持石破茂的派系以「眾議院改選」作為威脅籌碼，不過昨（6）日經濟再生擔當大臣赤澤亮正、自民黨副總裁菅義偉（前首相）、農林水產大臣小泉進次郎陸續造訪總理大臣官邸後，日媒《產經新聞》指出，菅義偉、小泉進次郎「強烈敦促」石破茂自行下台。

回顧過去一年，石破茂2024年9月參選自民黨總裁選舉，這也是他從政生涯第5次挑戰參選總裁，在第二輪投票中擊敗主要競爭對手高市早苗，成為自民黨總裁，並於2024年10月成為日本第102任首相（總理大臣），他在演說中承諾將努力調漲薪資、注重地方發展、創設「防災廳」等。

就任日本首相僅經過8天，石破茂便決定解散眾議院、進行改選，只是自民黨因黨內派閥與黑金政治，在眾議院改選面臨慘敗，成為未能獲得過半席次的「少數執政黨」。此後，石破內閣便面臨與美國總統川普的對等關稅談判、令和米荒，在前農林水產大臣江藤拓失言遭撤，小泉進次郎就任後便採取「隨意契約」釋放政府儲備米，試圖穩住不斷高漲的米價。

