質疑拆公館圓環未提出科學數據　民團號召12日赴現場抗議

▲台北市政府將於9月13日凌晨拆除「公館圓環」。（圖／ETtoday資料照）

記者周湘芸／台北報導

台北市政府日前拍板9月13日拆除公館圓環、填平公車地下道，引發抗議。行人零死亡推動聯盟質疑市府未提出詳細科學數據與車流模擬，將於9月12日晚間號召民眾前往公館圓環及公車地下道抗議，盼先試辦圓環標線號誌改善方案。

行人零死亡推動聯盟今表示，台北市政府將在9月13日凌晨拆除公館圓環及公車道，即使過去半年來許多專家提出疑慮，當地居民、學生、交通團體也表達反對，市府仍堅持未有充分討論、數據、試辦下開工，此舉將影響附近仰賴大眾運輸路段的弱勢用路人，更造成大安、文山、永和等尖峰時段道路回堵，反而更容易產生危險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

行人零死亡推動聯盟提出5點質疑，包括此案是在市長蔣萬安臉書發文後，局處才開始研擬，為先射箭再畫靶；副市長李四川稱只會增加3秒等待時間，與事實不符，是政治凌駕專業；居民、學生、民團、專家均反對，市府卻不理會民眾意見。

此外，行人零死亡推動聯盟也說，市府並未提出詳細科學數據與車流模擬，以證明拆除後有助於用路安全；民團提出先試辦將標線標誌改善的「現代圓環設計」，既能保留公車地下道，又能用較低成本改善道路現況，卻被市府一概否決。

行人零死亡推動聯盟表示，將在9月12日晚間7時舉辦「912守環行動，圓環大走讀」活動，號召受影響的民眾前往公館圓環抗議。

行人零死亡推動聯盟將於此次活動提出4點訴求，包括反對填平公車地下專用道，確保大眾運輸的優先通行權；反對拆除公館圓環，應優先試辦圓環標線號誌改善方案；反對忽視居民意見，應舉辦民間座談會，取得共識再動工；反對政治凌駕專業，應提供詳細數據報告，讓大眾檢閱內容。

▲行人零死亡推動聯盟將在9月12日晚間7時舉辦「912守環行動，圓環大走讀」活動。（圖／行人零死亡推動聯盟提供）