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北市公館圓環地下道填平喊卡！議會質疑聲浪大　市府允628暫不施工

▲▼台北市長蔣萬安3月25日拍板，將拆除基隆路、羅斯福路的「公館圓環」。（圖／記者袁茵攝）

▲公館圓環地下道工程將暫緩施工。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安日前宣布要拆除公館圓環，本計劃在6月28日動工填平公車專用地下道，但地方擔憂以該處的交通流量，恐讓本就壅塞的交通雪上加霜。今（16日）有多位藍綠議員在北市議會交通委員會中提出質疑、要求暫緩施工，最終，委員會決議6月28日暫緩施作，6月30日召開公聽會，進一步與居民溝通。台北市交通局長謝銘鴻允諾，28日不會施工，會等到完成溝通後再做，也願意出席座談。

議員苗博雅表示，市政府要拆除圓環及填平公車專用地下道議題，但都不曾到地方召開說明會。市長蔣萬安拍板後，在議員要求下於5月29日召開說明會，結果竟是直接公告6月28日施工填平地下道。

苗博雅質疑，依據交工處針對車流績效數據可以看出，維持圓環及保留地下道都是最佳，結果如今搖身一變，拆除和填平成了最佳方案？此外，若以安全考量，公館圓環被說是肇事率冠軍，主要是機車未兩段式左轉，初犯率達99％，代表交工處多年來未從標線號誌改善。

議員許淑華說，過去這幾天有許多機車族朋友反映，市府要推動的「公館圓環改建方案」，在沒有完善配套措施及充分溝通下就要倉促上路。她指出，面對影響如此重大的交通建設，北市府卻沒有聆聽用路人的真實心聲。

許淑華說，市府目前的方案預計將七岔路口簡化為「正交路口」，以號誌控制解決車流問題，但這可能引發更多行車問題，如多岔路口加號誌，行車複雜度反提升；機車、公車混行，交通風險提高；每個方向需等候號誌放行，恐造成怠速時間拉長、車流回堵更嚴重。

議員耿葳直言，說明會不是告知會，搜集民眾意見之後然後呢？呼籲市府應納入專業團體、公車族等多方意見。議員游淑慧也說，交通局沒有說明交通事故樣態，拆除圓環能解決問題？地方居民對於圓環、地下道填平是否有意見？市府應有更完整報告。

考量多數議員有疑慮，交通委員會集人林延鳳宣布，暫緩原先6月28日的施工計畫，並在6月30日邀集相關學者、團體等座談會，充分表達意見。交通局長謝銘鴻也贊成，強調交通局會納入議員意見，加強論述並傾聽各界聲音。

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