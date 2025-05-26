北市公館圓環7月開拆「還沒有完整配套」！議員轟1情況不准動工

▲北市府將拆除基隆路、羅斯福路的「公館圓環」。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台北市公館圓環預計於7月展開施工，屆時將封閉車行地下道並填平，目標於9月完工。不過此舉引發地方反彈與議員質疑，民進黨台北市議員王閔生指出，市府至今未提出完整配套規畫，包括未來的路型設計、公車道、人行空間及交維計畫，讓周邊居民與學校陷入焦慮與不安。

王閔生強調，他自去年起即關注圓環拆除的評估過程，去年10月交通局仍表示維持現況，市長蔣萬安也在總質詢時答應回去評估，然而卻在今年3月25日突然宣布拆除，引發他質疑市府是否為政績倉促推動。他批評，現今距離施工僅剩一個月，施工方法、交通衝擊及後續規畫內容，市府都未清楚說明。

地方居民也對此表示擔憂，擔心圓環廢除後不僅無法改善交通，反而導致更嚴重壅塞。王閔生轉述，包含鄰近學校校長、台大城鄉所等單位都曾致電詢問相關資訊，顯示地方對市府溝通不足感到不滿。

對此，北市交通工程處長張建華表示，目前已有初步路型設計，將同步進行規畫與施工，並選擇暑假期間車流較少時動工。交通局長謝銘鴻也承諾，方案已綜合考量各方因素，會加強向地方說明，減少民怨。

王閔生進一步要求，市府必須在5月29日說明會前公布交維計畫與道路標線設計，並善盡通知義務。他強調，若當地居民在說明會後仍有重大疑慮，相關施工應立即暫緩，不得貿然動工。