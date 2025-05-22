「駕駛回訓制」等32年未建置　民團周日號召千人包圍交通部

▲下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟發起「保護下一代」大遊行。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

三峽78歲老翁19日開車肇事釀3死12傷，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟發起「保護下一代」大遊行，號召周日(25日)上街至交通部抗議，估有12個民團、上千人響應。民團痛訴回訓制度改革已等了32年，歷經5任總統，交通部始終「傲慢怠惰」，若非重大事故從不檢討政策，籲推駕駛人全面回訓制。

下一代人本交通促進會理事游立維在記者會中指出，「今天我們站在這裡，是因為我們已經無法再沉默了。」他痛批現行駕訓與回訓制度淪為形式，「這一切，都是結構性失能的結果。」肇事者雖於3個月前接受過回訓，卻仍在5月19日釀成3死12傷重大事故，凸顯交通部現行制度無法有效篩選出不適任駕駛，「這樣的制度，到底要怎麼保障用路人的安全？」

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▲下一代人本交通促進會理事游立維(中)。（圖／記者李姿慧攝）

游立維指出，民間團體多年來已多次向交通部提出具體建言，「但每次的會議交通部卻屢屢拖延」，導致改革遲遲無法落實。他強調，問題並不僅止於高齡駕駛，而是整體用路環境與制度失靈的體現，呼籲政府正視道路設計、考照門檻與回訓內容的缺失，並在住宅區落實有效降速設計，讓下一代孩子不再走在恐懼的斑馬線上。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，決定上街抗爭，是因為無法接受交通部的傲慢與懶散，聯盟提出的3大訴求，包括駕駛人全面回訓、改革高齡換照制、交通工程改善，已經向交通部倡議多年，希望能透過這次的行動，讓主管機關真正聽見民團的聲音。

陳愷寧說，日前交通部雖然提出政策下修高齡駕駛回訓年齡，但民國31年前出生的駕駛不包含在內，且僅針對高齡駕駛回訓規模過小，希望能有駕駛人全面回訓制度。

她表示，交通部非要有重大事故才願意檢討政策，甚至不能接受民間的批評，讓她感到既傲慢又散漫，是她難以接受的，希望考照制度、駕照管理、全面回訓，甚至是違規記點制度、隔熱紙納管等都是長年倡議的問題，希望有更大幅度改革，才能改善台灣駕照濫發、駕駛人素質參差不齊的問題，真正往零死亡願景邁進。

▲行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧。（圖／記者李姿慧攝）

陳愷寧指出，周日「保護下一代」大遊行預估將有12個民間團體響應，預估會有超過上千民眾參加，也希望朝野各黨能推動修法保障行人。

時代力量黨主席王婉諭則表示，每當看到這樣的事故一次一次發生，不禁想問台灣什麼時候可以擺脫行人地獄的惡。她說，前幾天交通部長陳世凱說「回訓制度和駕照改革都在推動，對外界批評推動緩慢的說法無法接受」，但民間團體會走上街頭，不是因為不理解政府在做什麼，而是因為太清楚這段改革歷程有多麼漫長、多麼令人沮喪。

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李姿慧攝）

王婉諭說，交通部第一次提出駕照回訓必要性報告是在1993年，駕照回訓是一段長達32年的改革路，歷經5任總統到今天還沒有完成，看到無數研究和公聽會，但真正落實改革卻屈指可數，「報告寫好了，可是卻也塵封了。」

王婉諭強調，這也是為什麼大家等不住了的原因，這段期間內有多少無辜的行人在路上失去生命，又有多少家庭因為一場又一場本可避免的悲劇造成破裂，至少政府應該提出駕訓改革的時間表，只有交通改革能真正落地，行人才可以安心的走在路上。