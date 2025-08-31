吳靜怡稱拆公館圓環、機器狗同一廠商　北市新工處舉資料打臉了

▲台北市長蔣萬安拍板拆除基隆路、羅斯福路的「公館圓環」。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市府拍板9月13日拆公館圓環、填平公車地下道，遭地方抗議市府決策草率，公車道平面化後，道路複雜、碰撞頻繁，學生等待公車通勤時間變長，名嘴吳靜怡（Grace）又爆料，拆除圓環包商為聖東營造，與機械狗標案標案廠商同一負責人。台北市政府工務局新工處今（31日）嚴正澄清，「公館圓環拆除及地下道填平工程」與推出「智慧巡查機器狗」負責道路巡查維護均為「聖東營造股份有限公司」，這一說法並非事實，請外界切勿再以訛傳訛。

吳靜怡指出，公館圓環拆除工程的8億元標案由代表人叫「楊博森」的聖東營造得標，與另一承包北市府涉用中國機械狗標案的「超鉞科技」是同個代表人，地址也正好是「台北市松山區八德路四段760號9樓之1」。

吳靜怡諷刺，拆除公館圓環案與機械幹都跟道路有關，又這麼巧合，聖東營造絕對是蔣市府相當能信任的廠商。

台北新工處說明，近期即將開工的「公館圓環拆除及地下道填平工程」是屬於「113年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約第1標」，該標案是辦理年度道路或橋涵新拓建或拆除改建相關工程，負責的廠商是「永溢營造股份有限公司」，並非網傳的「聖東營造」。