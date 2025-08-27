　
生活 生活焦點

北市拆公館圓環挨批「先射箭再畫靶」　民團：應先改造標誌標線

▲▼台北市長蔣萬安3月25日拍板，將拆除基隆路、羅斯福路的「公館圓環」。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市「公館圓環」9月13日將拆除。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

北市最危險路口「公館圓環」9月13日要拆了，改為正交路口，預估可減少6成事故。不過，行人零死亡推動聯盟今日發表聲明抗議，指現行圓環設計仍有改善空間，應嘗試以成本較低的標誌標線改造，交通政策不應凌駕於專業，呼籲切勿先射箭再畫靶，明天將向北市府表達抗議聲音。

行人零死亡推動聯盟表示，自台北市政府於今年3月提出要將公館圓環改為正交路口開始，聯盟多次於市府會議及會勘中不斷表明，現行的圓環設計仍有改善空間，無論是各路口的行人空間改善或是汽機車行車動線問題，應嘗試以成本較低的標線標誌改造，使其成為進步的現代圓環，且以改善後的現代圓環重新做車流評估，以免填平公車道將犧牲弱勢用路人和學生權益。

由於不少民團共同討論並提出現行改善調整方案和圖面，供北市府作為設計參考，不過台北市府今日召開臨時記者會說明民團提出的方案改善效果有限，以「劃設導引線對交通安全改善無用」而不予參考。

行人零死亡推動聯盟不滿指出，該離奇說法，令他們完全無法認同，對台北市府這樣不重視交通專業亦忽視道路標線標誌設置重要性的立場，表示嚴正抗議。

行人零死亡推動聯盟表示，交通工程要宏觀看待整體的道路設計，而非單一項目，劃車道的導引線竟會被北市府說「導引線未有預期效果」，因為越界嚴重，現今北市府只願在「出環」時劃設導引線，不願在「入環」時增設導引線，一開始用路人就不知如何選擇車道，到了出環時才發現選擇的車道錯誤，只能「硬切」出去，北市府如此倒因為果，跟過往他們所接觸過的北市府交通主管機關有很大差異。

​該聯盟強調，北市府以不信任標線為理由，強硬拆除圓環和填平公車地下道，這樣先射箭再畫靶的政策決策方式，不僅不尊重地方居民的意見表達和用路需求，亦不符合科學原則，龐大成本更是浪費民脂民膏，還影響學生等公車使用者的權益，造成交通更加壅塞。

行人零死亡推動聯盟批評，政治不應凌駕交通專業，若北市府為了公館圓環竟可捨棄過往的道路標線設計原則，擔憂未來北市府是否也會以這樣的面貌來面對其他交通問題。聯盟將在明天向北市府表達抗議的聲音，傳達標線標誌與各式導引線並非對交通毫無用處。

08/26

483 3 7812 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／全台863女遭偷拍！幕後淫魔重判16年
普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放
全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84.6億進法拍
快訊／土城嚴重車禍！騎士躺地一片狼藉　現場畫面曝
會計師出獄再組詐團　退休婦被騙走2億
快訊／土城嚴重車禍　多人送醫

北市拆公館圓環挨批「先射箭再畫靶」　民團：應先改造標誌標線

雙北不滿要買單學校電費轟中央　她批：財劃法搶錢不做事要貪污嗎？

雙北不滿要買單學校電費轟中央　她批：財劃法搶錢不做事要貪污嗎？

新版《財劃法》將於115年度正式上路，中央財源大幅縮減，地方政府則獲得更多稅收分配。新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安近日批評教育部不再補助公私立學校電費，讓地方政府必須自行承擔。對此，綠委吳思瑤今（23日）批評，《財劃法》三分鐘修法後，中央硬生生被搬走4165億，明年中央給地方的補助是史上新高，補助雙北2090億，錢拿到手，卻連13億學校電費都不想付，還拗中央買單。搶錢不做事，是要貪污嗎？

彰化600人反火葬場　怒燒王惠美黑白照

彰化600人反火葬場　怒燒王惠美黑白照

以色列10萬人上街怒吼「要求停戰」

以色列10萬人上街怒吼「要求停戰」

外網瘋傳四川霸凌升級警民衝突 陸網靜默...DeepSeek「思考中斷」

外網瘋傳四川霸凌升級警民衝突 陸網靜默...DeepSeek「思考中斷」

啟明學校新校長上任爆黑幕、隱匿兒虐　8成家長連署陳情盼市府正視

啟明學校新校長上任爆黑幕、隱匿兒虐　8成家長連署陳情盼市府正視

公館圓環台北市府行人零死亡交通政策抗議

