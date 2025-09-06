空氣清淨機「有助降血壓？」　最新研究證實了

▲國外研究發現，空氣清淨機能降血壓。（示意圖／unsplash）

文／CTWANT

美國麻州東部住在高速公路兩側的居民，長期暴露在車流帶來的細懸浮與超細懸浮微粒中。最新一項臨床試驗顯示，若在家中長時間使用HEPA空氣清淨機，收縮壓偏高的族群可觀察到顯著降壓效果。

根據《JACC》刊登的研究，團隊在2020至2024年較冷月份，招募154名成人參與隨機交叉試驗。平均年齡41歲、女性約六成、非西語裔白人占七成，參與者的住家距離I-93與Rt-38高速公路200公尺以內。每戶隨機安排先使用一個月HEPA清淨機或假裝置，中間洗脫一個月後再互換，共完成四次血壓量測。

結果顯示，若起始收縮壓≥120mmHg，HEPA清淨機帶來的平均降壓幅度為3.0mmHg（淨效益，P=0.04）；反之，基線收縮壓低於120mmHg者及舒張壓則未見明顯差異。研究團隊指出，這樣的數字雖小，但在大型薈萃分析中，相當於可測得的心肌梗塞或中風風險下降。

空氣品質監測也驗證了裝置效能。在HEPA期，住家內PM2.5平均僅2.5μg/m³，明顯低於假過濾期的5.2μg/m³與室外的3.9μg/m³；超細懸浮粒子數濃度則分別為4,706顆粒/cm³、6,925顆粒/cm³與10,052顆粒/cm³，差異高度顯著（P<0.001）。降幅在中午與晚間烹飪時段尤其明顯。

研究採務實設計，未限制受試者日常生活，清淨機幾乎全天開機（使用率約99%）。進一步分析顯示，參與者待在家中的時間愈長，降壓效果可能更大，但未達統計顯著。

作者認為，交通相關懸浮微粒早已被證實與血壓升高與心血管疾病相關。此次研究的貢獻在於，即便在麻州這樣整體PM2.5濃度不高的環境下，仍能在收縮壓偏高族群測得臨床有意義的改善。

不過，研究也存在限制：血壓僅在清晨測量，無法精確判斷降壓發生的時間窗；樣本多為白人且社經地位較高，且排除了服用降壓藥者，因此結果能否推廣至更脆弱族群仍待驗證。

這項研究是由國家環境健康科學研究院與康乃狄克大學醫學院資助，裝置由奧斯汀空氣公司提供折扣採購，但廠商未參與研究設計或分析。研究團隊結論認為，對居住在高車流道路200公尺內、且起始收縮壓偏高的居民，家用HEPA清淨機在真實生活條件下，確實能帶來具臨床意義的血壓改善。

延伸閱讀

▸ 模糊身分控性侵引爭議！江祖平認「怕母傷心」 衛福部緩頰：很常見

▸ 江祖平控副總兒交往時「甩巴掌、扯頭髮」還有3女受害 身心重創暴瘦10公斤

▸ 原始連結