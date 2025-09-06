　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

空氣清淨機「有助降血壓？」　最新研究證實了

空氣清淨機能降血壓？研究證實高血壓族群「收縮壓平均下降3mmHg」

▲國外研究發現，空氣清淨機能降血壓。（示意圖／unsplash）

文／CTWANT

美國麻州東部住在高速公路兩側的居民，長期暴露在車流帶來的細懸浮與超細懸浮微粒中。最新一項臨床試驗顯示，若在家中長時間使用HEPA空氣清淨機，收縮壓偏高的族群可觀察到顯著降壓效果。

根據《JACC》刊登的研究，團隊在2020至2024年較冷月份，招募154名成人參與隨機交叉試驗。平均年齡41歲、女性約六成、非西語裔白人占七成，參與者的住家距離I-93與Rt-38高速公路200公尺以內。每戶隨機安排先使用一個月HEPA清淨機或假裝置，中間洗脫一個月後再互換，共完成四次血壓量測。

結果顯示，若起始收縮壓≥120mmHg，HEPA清淨機帶來的平均降壓幅度為3.0mmHg（淨效益，P=0.04）；反之，基線收縮壓低於120mmHg者及舒張壓則未見明顯差異。研究團隊指出，這樣的數字雖小，但在大型薈萃分析中，相當於可測得的心肌梗塞或中風風險下降。

空氣品質監測也驗證了裝置效能。在HEPA期，住家內PM2.5平均僅2.5μg/m³，明顯低於假過濾期的5.2μg/m³與室外的3.9μg/m³；超細懸浮粒子數濃度則分別為4,706顆粒/cm³、6,925顆粒/cm³與10,052顆粒/cm³，差異高度顯著（P<0.001）。降幅在中午與晚間烹飪時段尤其明顯。

研究採務實設計，未限制受試者日常生活，清淨機幾乎全天開機（使用率約99%）。進一步分析顯示，參與者待在家中的時間愈長，降壓效果可能更大，但未達統計顯著。

作者認為，交通相關懸浮微粒早已被證實與血壓升高與心血管疾病相關。此次研究的貢獻在於，即便在麻州這樣整體PM2.5濃度不高的環境下，仍能在收縮壓偏高族群測得臨床有意義的改善。

不過，研究也存在限制：血壓僅在清晨測量，無法精確判斷降壓發生的時間窗；樣本多為白人且社經地位較高，且排除了服用降壓藥者，因此結果能否推廣至更脆弱族群仍待驗證。

這項研究是由國家環境健康科學研究院與康乃狄克大學醫學院資助，裝置由奧斯汀空氣公司提供折扣採購，但廠商未參與研究設計或分析。研究團隊結論認為，對居住在高車流道路200公尺內、且起始收縮壓偏高的居民，家用HEPA清淨機在真實生活條件下，確實能帶來具臨床意義的血壓改善。

延伸閱讀
模糊身分控性侵引爭議！江祖平認「怕母傷心」　衛福部緩頰：很常見
江祖平控副總兒交往時「甩巴掌、扯頭髮」還有3女受害　身心重創暴瘦10公斤
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中
嘿咻太激烈！2人滾下床她撞斷2門牙　正妹告性侵被打臉
三立演員一片安靜挨轟！江祖平揭「同事私下關心」　僅2藝人讚聲
高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍、性侵更是罪大惡極
柯文哲滿血回歸！吳子嘉預言「他必做1事」：賴清德慘了
史上最貴！　AI公司賠償456億
7000萬要借錢！柯文哲別不好意思　陳佩琪：抵押房子還錢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曾推大麻合法化！泰國新總理是華裔富豪　從政之路一次看

空氣清淨機「有助降血壓？」　最新研究證實了

金正恩結束訪中返抵北韓平壤　女兒金主愛再度同框曝光

盜版書訓練AI！　Anthropic同意支付「456億和解金」史上最貴

年薪420萬老總退休打工狂講古　結果客人全走光、員工也辭職

超毛！70年嬰兒車半夜「自行移動」　監視器全錄下

金正恩表態支持普丁捍衛領土　北韓派兵協助庫斯克州剷除地雷

葡萄牙纜車脫軌16死！　女下班錯過纜車逃死劫淚訴：同事死了

波蘭首座！克拉科夫機場廢100毫升液體限制　最多可帶2公升

委內瑞拉軍機挑釁！　川普放話：若威脅美軍將出手擊落

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

見毛巾遮車牌阿伯抽起後就騎走？原來那是洗車場老闆遺漏的啦！

【不用再抓蟑螂】應曉薇「完成交保」　面帶微笑雙手合十現身

【高齡又無照...】81歲翁無照騎車找友！　28歲上班族閃避不及撞上

曾推大麻合法化！泰國新總理是華裔富豪　從政之路一次看

空氣清淨機「有助降血壓？」　最新研究證實了

金正恩結束訪中返抵北韓平壤　女兒金主愛再度同框曝光

盜版書訓練AI！　Anthropic同意支付「456億和解金」史上最貴

年薪420萬老總退休打工狂講古　結果客人全走光、員工也辭職

超毛！70年嬰兒車半夜「自行移動」　監視器全錄下

金正恩表態支持普丁捍衛領土　北韓派兵協助庫斯克州剷除地雷

葡萄牙纜車脫軌16死！　女下班錯過纜車逃死劫淚訴：同事死了

波蘭首座！克拉科夫機場廢100毫升液體限制　最多可帶2公升

委內瑞拉軍機挑釁！　川普放話：若威脅美軍將出手擊落

曾推大麻合法化！泰國新總理是華裔富豪　從政之路一次看

快訊／百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門發現他已斷氣

中元普渡玩環保創意　桃園農業局千台斤「好農神豬」米做公益

貝童彤曝7年婚姻真實！遭老公質疑「還敢說自己是好媽媽」怒衝出門

桃園環保局與友達、欣興電子大廠　推動廢水綠色轉型

士林分署攜手國稅局　大安森林公園推反詐與雲端租稅宣導

控三立副總兒子性侵　江祖平：我媽媽哭了3小時

三立演員一片安靜挨轟！江祖平發聲揭「同事有私下關心」　僅2藝人讚聲

加澳軍艦過航台海　陸媒：共軍對情況「盡在掌握」

借250萬還不出被押走！遭逼簽千萬本票　潮州警埋伏逮12匪

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

國際熱門新聞

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

黛妃髮型師為凱特王妃開嗆網友

即／加拿大、澳洲軍艦「進入台灣海峽」

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

紐時：美海豹部隊2019登陸北韓　射殺北韓船員

美媒報導「射殺北韓船員」　川普回應了！

就業數據引發經濟疑慮　美股收跌220點

盜版書訓練AI！　Anthropic同意支付天價和解金

老總退休打工狂講古　客人走光員工辭職

即／229人客機高空遭雷擊　急返航成田機場

泰女童9歲起遭性侵　祖母、姐姐得手百萬

Google被罰1055億　川普：不公平！威脅關稅報復歐盟

美委局勢緊張　川普擬派10架F-35赴波多黎各

台灣生育率吊車尾　外媒驚嘆「竹科超會生」

更多熱門

相關新聞

中元普渡後全家腸胃炎！醫揭「供品保存3關鍵」：糕點冷凍最好

中元普渡後全家腸胃炎！醫揭「供品保存3關鍵」：糕點冷凍最好

近期中元普渡活動持續，家家戶戶備妥豐盛供品祭拜祖先與好兄弟，不過此時天氣正炎熱，拜拜後的食物與供品，若保存與攝取不當，恐釀成健康危機。醫師建議民眾要注意4大健康守則，包含「注意保存、慎選食物、控制份量、適量香火」，敬神祭祖，也要守護自己的健康與家人安全。

川普放話：若威脅美軍「將擊落委內瑞拉飛機」

川普放話：若威脅美軍「將擊落委內瑞拉飛機」

美國153公里火球男球探報告曝弱點

美國153公里火球男球探報告曝弱點

「台灣口香糖」產業萎縮　檳榔攤數近20年腰斬

「台灣口香糖」產業萎縮　檳榔攤數近20年腰斬

美掃蕩現代車廠475名非法移民　多為韓國人

美掃蕩現代車廠475名非法移民　多為韓國人

關鍵字：

健康空氣品質血壓研究美國

讀者迴響

熱門新聞

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

江祖平爆「自己就是性侵受害者」　衛福部：不建議透過媒體公審

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲！　陳百祥「觀眾很衰啦」

她帶媽出國2週害慘自己　網勸：建議跟團

蕭敬騰熊抱林智勝　網秒懂：這致敬太完美

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面