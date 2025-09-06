自己聞不到！妹子1壞習慣「身體竟飄腐爛味」　過來人秒懂：真的臭

▲熬夜導致體味重。（示意圖，下同／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

每次進入擁擠的車廂或是電梯，撲鼻而來的異味總是讓人覺得不適，不過身上有異味，可能是身體發出警訊，就有網友指出，被好友提醒「身體有股臭味」，看了中醫後才發現，罪魁禍首竟是「作息不正常」。對此，中醫內科博士李淳廉點頭，熬夜除了會體臭外，大腦會變鈍，記憶也會變差。

有網友在Dcard發文，某天友人提醒她身上有股臭味，讓她非常納悶，自認衛生習慣良好，每天都有洗澡、換洗衣物，本以為是因為房間不通風導致，直到前往中醫診所，醫師點出問題「熬夜會導致身體產生異味」，她才驚覺生活習慣對身體的影響這麼大。

從那天起，原PO每天11點就睡覺，不久後臭味就消失了，「奇怪的是，我自己聞不到，但是身邊的人都說沒熬夜後味道就沒了」，因為之前工作關係，常常忙到凌晨2點多，調整作息後，異味也消失了，「常常熬夜，真的會很影響自己的氣味？」

貼文曝光，許多人都有經驗，「我長期熬夜，有一次朋友說我身上有一股淡淡的腐爛味，後來開始運動、早睡，朋友就說沒味道了」、「我是覺得熬夜頭很容易油」、「以前流汗沒什麼味道，現在長期熬夜，腋下流汗都會有臭味」、「那味道真的很臭，而且那不是口臭，是身體自己發出來的味道」。

中醫內科博士李淳廉曾指出，長期熬夜造成肝火過旺，會讓身體隱隱的散發出「氨氣」，就是有點阿摩尼亞的味道，也會使頭皮出油、頭髮異味加劇；另外，熬夜會唾液分泌減少，再加上胃的消化功能受到影響，嘴裡會出現沒消化完的泔水味，就會出現「口臭」。