地方 地方焦點

日本吳市代表團參訪基隆中元祭　謝國樑盼深化友誼共創交流

▲日本吳市參訪基隆中元祭 謝國樑盼深化友誼共創交流。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑迎接吳市代表團，盼深化兩市情誼共創繁榮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆市與日本吳市自2017年締結姊妹市以來，雙方在教育、文化、觀光等領域展開密切合作，情誼深厚。今（6日）下午，吳市代表團由「吳市市長代理」－吉祥物「吳氏」率領，中田光政議長、飛垣內信治課長等一行貴賓抵達基隆市政府，由市長謝國樑親自接見，並由姊妹市促進會理事長陳世斌、民政處長呂謦煒等人陪同出席。

謝國樑致詞指出，基隆與吳市的情誼早已超越官方互動，更延續近40年的獅子會交流，彼此往來如同家人。今年適逢鷄籠中元祭由「吳氏宗親會」擔任主普，特別邀請吳市吉祥物「吳氏」來到基隆，參與放水燈遊行並與市民互動，不僅增添喜悅與驚喜，也象徵兩市友好關係再升級。

▲日本吳市參訪基隆中元祭 謝國樑盼深化友誼共創交流。（圖／記者郭世賢翻攝）

吳市市長代理「吳氏」與中田光政議長表示，能親身參與擁有171年歷史的鷄籠中元祭，是極具意義的文化體驗，讓吳市更深入認識基隆的文化底蘊，也將成為未來推廣觀光與文化合作的重要資產。他們感謝基隆市府與市民的熱情款待，並期待持續深化雙邊合作。

謝國樑強調，鷄籠中元祭不僅是追思祖先、祈求平安的重要民俗，更透過跨國友城的參與，展現基隆文化的國際影響力。此次與吳市代表團共同參與，不僅象徵兩市友誼長存，也體現文化交流共榮共好。未來基隆將持續以民俗文化為橋樑，與國際友城攜手前行，共創繁榮永續的未來。

▲日本吳市參訪基隆中元祭 謝國樑盼深化友誼共創交流。（圖／記者郭世賢翻攝）

總統賴清德今（6日）前往基隆市七堵區慶濟宮參拜，基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑，以地主身分陪同並接待，除展現對地方信仰的重視外，也期盼藉由此次行程，爭取更多中央資源挹注，加速推動交通建設、港市轉型及社會福利等市政計畫，帶動基隆城市升級，造福全體市民。

