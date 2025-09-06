基隆中元祭重頭戲！望海巷施放水燈頭　邱佩琳：守護信仰見證

▲基隆中元祭重頭戲！望海巷施放水燈頭。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

在市區放水燈遊行結束後，鷄籠中元祭最具代表性的科儀「施放水燈頭」於昨（5日）深夜接力登場。水燈頭承載著171年來的文化意涵與歷史記憶，吸引大批市民與遊客前往八斗子望海巷，共同參與這場莊嚴而盛大的傳統儀式，為中元祭慶典注入深厚的精神力量。

水燈頭由遊行隊伍護送至望海巷後，在道長主持的科儀中展開施放程序。儀式於深夜11時正式開始，所有水燈頭集中排列於岸邊香案與供桌前，敬獻香花、果品與銀帛，再由法師誦經致祭。隨著經懺聲與鞭炮聲迴盪於夜空，各姓宗親會代表合力將水燈頭抬至海面，並以經衣與銀紙填充後引燃，象徵招請海上孤魂、慰藉亡靈，為其照路引航，同時化贈新的居所與通用之財。

▲基隆市副市長邱佩琳（右）。

副市長邱佩琳表示，「施放水燈頭」是鷄籠中元祭的重頭戲，不僅是對水上孤魂的邀請，更將祈福與善念透過烈焰與波光傳遞至大海之上。水燈頭漂浮燃燒的景象，宛如引領「好兄弟」參與翌日主普壇的普度科儀，接受世人供養。她強調，這項古老科儀能延續至今，正是基隆世代守護與傳承信仰文化的最佳見證。

文化觀光局長江亭玫補充說明，今年特別安排線上直播，讓無法親臨現場的民眾也能同步參與盛會，並於現場施放煙火，照亮望海巷夜空，為這場傳統科儀增添視覺與精神的雙重震撼。