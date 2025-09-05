培育專業人才！基隆職前訓練聯合成果展　展現學員創業能量

▲基隆職前訓練聯合成果展，展現學員創業能量。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府2025年度委託基隆市全民勞工總工會辦理之職前訓練課程「創新餐飲設計與行動創業實務班」及「流行剪髮與新娘編梳創業班」，自7月起陸續開訓，歷經350小時專業培訓，將於8日陸續結訓。為展現學員學習成果與就業應用能力，特於4日舉辦聯合成果發表會，呈現學員從學習到實作的轉變與成長。

課程內容結合專業技能培訓與創業實戰應用，學員不僅習得紮實技術，更學會將技能轉化為工作機會與收入來源。餐飲班透過多元料理實作、餐盒設計、市集擺攤與行動餐車模擬，展現餐飲創業能量；美髮班則以洗護、剪燙染護、新娘造型與居家到府服務，展現美髮市場的專業與接案潛力。兩班共同導入AI數位工具與社群行銷技巧，協助學員打造個人品牌，實踐「學得會、用得上、快速就業」之核心目標。

基隆市社會處長楊玉欣表示，為協助失業者掌握一技之長，市府持續推動多元職業訓練課程，並透過與工會合作，打造兼具專業技能與實務應用的培訓環境，讓學員能「邊學邊做、學完即用」，進一步提升就業力與創業自信。

從專業技能的紮根到創業實戰的應用，課程不僅培養就業能力，更點燃學員對人生新階段的期待與想像。基隆市政府將持續結合產業需求與在地資源，推動多元職訓政策，協助更多失業民眾勇敢邁向職涯新起點。