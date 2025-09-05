乙巳鷄籠中元祭放水燈遊行　謝國樑：基隆文化閃耀國際

▲乙巳鷄籠中元祭放水燈遊行。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

百年傳承不輟、文化熱力不減！2025乙巳鷄籠中元祭今（5日）晚間迎來最熱鬧的壓軸重頭戲「放水燈遊行」。由吳姓宗親會擔任主普，攜手各姓宗親會、慶安宮、米穀公會、基隆市政府與市議會，共同打造一場融合傳統祭典、在地文化與現代藝術創意的城市盛典，為基隆街頭注入滿滿祝福與文化能量。今年活動也吸引韓國尚州市、日本八代市及吳市等姊妹市代表團特地來訪，展現基隆中元祭的國際魅力。

在遊行揭幕前，國際級火舞團「雲火 INFERNO」帶來特別為中元祭打造的開場演出《天祈》，融合基隆百年信仰文化與現代火舞藝術，打造視覺震撼與心靈共鳴的火之儀式。舞者手持火把，象徵人與天地萬物的對話，傳遞以祈福之火凝聚敬天念祖之情，象徵人與天地萬物之間的對話，呼應中元祭「祈福普施」的精神。隨後，隨著吳姓宗親會準備的煙火齊放、船隻齊鳴、碼頭水柱噴湧迎賓，現場氣氛被推向最高潮。

▲基隆市長謝國樑致詞。

謝國樑致詞指出，鷄籠中元祭傳承至今171載，承載著敬天祈福、慎終追遠的精神，也見證了基隆人共同守護的文化底蘊。今年由吳姓宗親會擔任主普，結合各姓宗親、廟宇及社團力量，讓這項珍貴文化資產持續發揚。謝國樑強調，中元祭不僅是信仰展現，更是基隆重要的文化品牌，市府將持續推動結合文化、藝術與觀光，讓傳統與時俱進、走向國際。

今年遊行花車設計別出心裁，吳姓宗親會推出《泰伯公花燈車》彰顯祖訓「謙讓開拓」，《保生大帝花燈車》展現醫神精神，《活躍基隆花燈車》融入海洋意象，《巳蛇花燈車》結合生肖與《白蛇傳》故事，還有聲光炫目的電動藝閣，展現文化創意與工藝美學。現場並有百位宗親與多元團體共演，包括太鼓陣、仁愛國小舞蹈班、雨都舞蹈團等，帶來震撼鼓聲與熱情舞姿，讓遊行繽紛活潑、熱力四射。