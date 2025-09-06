蛋黃酥名店「不二糕餅」快閃夢時代！9／17起開搶　排隊規則曝光

▲蛋黃酥名店「不二糕餅」9/17起將快閃夢時代19天。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

中秋佳節將近，許多民眾都會買月餅送禮。台中蛋黃酥名店「不二糕餅」去年首度南下到夢時代開快閃櫃，吸引南部粉絲搶購潮，「不二糕餅」宣布，今年9月17日將再度前往夢時代，同時也公布排隊動線及發放號碼牌時間，每人每次限購5盒。

不二糕餅去年首度快閃高雄夢時代，首日開店不到10分鐘內，1000盒全部秒殺一空，有消費者早上7點就來排隊，就是為了一嘗知名蛋黃酥的口味，業者感受到南部鄉親的熱情，今年規劃再度於夢時代舉辦快閃櫃位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

夢時代表示，「不二糕餅」為期19天的中秋快閃活動，將於9月17日至10月5日登場，每日開店前一小時(週一至週五10:00、週六至週日9:30)，將在「1F東空橋星巴克櫃位旁」統一發放號碼牌，至營業時間再引導民眾至B1櫃位的等待動線，依序結帳、取貨。

不二糕餅表示，商品銷售數量依現場實際庫存為主，數量有限，每人每日限購最多5盒，此次販售商品包括蛋黃酥（12入900元、6入450元）、大月綜（6入蛋黃酥+6入檸月酥，820元）、茶蛋組（6入蛋黃酥+8入茶鳳黃，820元）。

▲THE AMNIS然一酒店推出首款《團圓・昇情》中秋限定禮盒。（圖／THE AMNIS提供）



另一方面，萬豪國際集團旗下奢華品牌The Luxury Collection首間進駐台灣的據點「THE AMNIS 然一酒店」，今年8月1日隆重開幕後，推出首款中秋限定禮盒，每盒6入共有3款酒店點心團隊研發口味，包括「紅玉香草流心月餅」、「伊比利豬綠豆椪」、「柚香番茄酥」，限量1200盒，售完為止。

▲高雄日航酒店攜手百年老店中外餅舖推出限量廣式月餅禮盒。（圖／日航酒店提供）



去年11月甫開幕的高雄日航酒店也是首度推出中秋月餅禮盒，業者攜手高雄百年糕餅店「中外餅舖」研發專屬風味，禮盒外觀以珠寶盒為造型延伸，獻上鹹甜滋味的「棗泥蛋黃」、「X.O醬烏魚子」以及茶韻花氣十足的「四季春茉莉」。

▲漢來美食推出的月餅禮盒今年預計銷售62萬盒。（圖／記者許宥孺攝）



漢來美食每年推出的中秋月餅禮盒廣受企業喜愛，今年預計銷售62萬盒，並看好帶來超過6000萬元營收，穩坐全台觀光飯店集團月餅銷售冠軍寶座。今年推出「典藏禮盒6入」與「風雅禮盒8入」 ，並有「蜜橘可可」、 「草莓優格麻糬」、 「芋香金沙」和 「黑糖藜麥堅果」 4種新口味，目前進入最後加碼，14日前於網路訂購享有95折2盒免運優惠。