高雄三民一分局又出包！證物冰箱放水餃、火鍋料　保管人被記申誡

▲高雄市警察局三民一分局。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府警察局三民一分局被查到偵查隊用來冰存證物的冰箱，竟被同仁拿來當成冰箱來保存食物，據了解，這台證物冰箱2021年就購置，有一段時間未冰存證物，卻被同仁當成一般冰箱，直到被督察員發現，而分局已對相關人進行懲處。

按照規定，證物冰箱應妥善保存血液、體液、骨骼、菸蒂、毒品等關鍵物證，任何外物都可能造成污染，影響後續送鑑與訴訟公信力，而一名督察員日前竟在證物冰箱中，發現一袋冷凍水餃和火鍋料，三民一表示經過調查這袋食物是一名同仁冰存，而這名同仁「沒搞清楚狀況」，誤把證物冰箱當成一般冰庫，才會任意把私人物品塞進去」。

三民一分局坦承疏失，已對證物室管理人祭出申誡處分，並連帶追究偵查隊正、副隊長監督不周，以及督察組督責區、督察組長未善盡督導責任的行政責任。分局強調，目前已清除冰箱內私人物品，並要求各級主管加強督導，以防「水餃事件」重演。

三民一分局日前才有十全路派出所員警和影印店爆發停車糾紛，扯出「義交督導證」爭議；之後又傳員警以「個資」為由，要求媒體不得在路邊拍攝酒駕自摔案件；接著更被抓到派出所員警值勤時穿制服遛狗。更誇張的是，還有助教打靶後將彈殼放在車頂，一路開回分局導致9顆彈殼掉落不見，現在再傳出證物冰箱放水餃，可說狀況不斷。