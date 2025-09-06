花蓮中秋節返鄉專車南下北上2班列　實名制9 ／10中午線上登錄

▲實名制登錄需身分查驗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為讓在外地工作的花蓮鄉親能夠順利返鄉與家人團聚，特別規劃「114年中秋節返鄉專車」服務，預計於中秋連假前夕啟程，協助鄉親順利返鄉與家人團聚。

此次專車為10月3日晚上7時35分台北站發車直達花蓮、10月6日下午1時41分花蓮站發車直達台北。凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）或非花蓮縣民但在花蓮工作者，及其配偶、直系血親、直系血親配偶，皆可於9月10日中午12時至下午4時，由「花蓮縣政府全球資訊網-熱門連結-114年中秋節返鄉專車訂票」登載資料訂票。

▲實名制登錄返鄉專車車站取票。

花蓮縣政府表示：「中秋節是象徵團圓的節日，返鄉的路雖遠，但家的温暖始終如一。我們希望透過專車服務，讓在外拚的花蓮鄉親都能便捷地返家與親人相聚賞月。」，也鼓勵鄉親善用本次專車服務，減少自行開車的疲勞與塞車困擾。

本專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定於乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，取票及乘車時皆須出示所有乘車人身份證明文件（親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件）供縣府人員核驗，花蓮縣返鄉專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，每張收費200元，經購票辦理後恕不退費。

相關專車資訊公告於花蓮縣政府全球資訊服務網。

