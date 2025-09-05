　
政治

高雄美濃驚現「大峽谷」！　柯志恩痛批盜採土石嚴重、政府縱放

▲▼ 柯志恩視察高雄大天坑 。（圖／國民黨立委柯志恩辦公室提供）

▲柯志恩視察高雄大天坑 。（圖／國民黨立委柯志恩辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

高雄美濃驚見「大峽谷」！國民黨立委柯志恩接獲民眾爆料，高雄市美濃區發現有一處面積近1公頃且深度達20公尺，形成類似「大峽谷」的景象，她獲報後立即進行會勘。柯無奈指出，近期這麼多國土被破壞，難道政府單位，真的都渾然不知嗎？她表示，後續應強制要求所有從事土石、土方、廢棄物運輸的車輛，安裝GPS並接入監管平台，她也會盡快提出修法，並同步要求中央、地方加強查緝、嚴辦不法。

柯志恩表示，不法集團在高雄美濃大範圍盜採土石，回填廢棄物，挖出了一個又一個巨型天坑，在他們接到陳情會勘，揭露整個案場狀況後，檢警用最快的速度偵辦，將地主與中間的牽線人羈押禁見，但其餘相關人等多以兩萬到十萬元不等交保，不少當地居民和她反應，說從檢調偵辦後，所有案場全面停擺，但包括已被掏空的地基何時回填，被來往砂石車壓毀的路面何時修復，還有不法業者先前回填的不明來源土石，是否有汙染性，會不會汙染美濃居民民生使用的地下水，種種問題，現在都無人過問，也無人處理。

柯志恩提到，今天她和團隊，與高雄市議員林義迪、朱信強服務團隊，再來到美濃關心，卻看到比她先前到來時更怵目驚心的景象，被不法業者回填的土石中，她們看到了大量的磚頭、磁磚、鐵條、鋼筋、玻璃等，這些東西都不會是存在在原本農地裡的東西，證明這個案場，的確被不法業者傾倒廢棄營建物。

柯志恩透露，在場的美濃居民告訴她，位在美濃吉洋精功社區附近的這個巨型天坑，不法業者透過掮客牽線向原地主買地後，跟居民聲稱要蓋停車場，後來竟變成不法業者盜採土石變賣並回填廢棄物的場所，不法業者賺進暴利，卻苦了當地居民飽受每天上百輛砂石車進出排放的廢氣汙染與交通危險，案場附近的果園與農田，也因怪手挖堀灌溉農作物的排水路，導致作物欠收。

▲▼ 柯志恩視察高雄大天坑 。（圖／國民黨立委柯志恩辦公室提供）

柯志恩再說，當地里長與居民，後來又帶她看了好幾處已被變賣，正被破壞與將被破壞的農地，最震撼的，則是一處面積高達兩公頃，深度達十幾層樓的案場，那一刻她才明白，為何美濃人會用「大峽谷」這樣的名詞來形容這些被大規模盜採土石的農地，如果不是親眼目睹，她實在無法想像，人為破壞的力量竟然可比大自然的鬼斧神工還要可怕，雖然這個案場的關係人等，也在上波檢警查辦的對象中，但她承諾里長，她一定會繼續嚴查到底。

柯志恩認為，盜採土石利益龐大，除了應該透過修法大幅加重罰鍰與刑責外，另外也應研擬加強配套措施，如強制要求所有從事土石、土方、廢棄物運輸的車輛，安裝GPS並接入監管平台，或是加強土石的流向管理以及部門聯合稽查的常態化執法，在重點區域、重點路段設置檢查點嚴查等，她會盡快提出修法，並同步要求中央、地方加強查緝、嚴辦不法。

柯志恩說，從大樹和山光電案場到美濃大峽谷，這段時間以來，看到這麼多被破壞的國土，她不禁想，無論是山林被剷平插滿光電板，或是農地被硬生鑿開成峽谷，都是經過漫長的人為破壞，才有可能造成，但在這麼長的時間裡，難道政府單位，真的都渾然不知嗎？還是明明知情，但卻是用最消極的行政手段，罰錢、要求復原改善，再罰錢、再要求復原改善。

柯志恩感嘆，如果她沒有留在高雄，沒有民眾向她陳情，這些狀況，是不是就被當作沒有人看見，然後在其他角落繼續發生，她要感謝許多把信任託付給她的市民朋友，因為有這份信任在，她有責任繼續為高雄打拚，守護我們的家園，讓高雄變得更好。

▲▼ 柯志恩視察高雄大天坑 。（圖／國民黨立委柯志恩辦公室提供）

09/04 全台詐欺最新數據

重返「美濃大峽谷」！現場驚見鐵條、鋼筋

重返「美濃大峽谷」！現場驚見鐵條、鋼筋

高雄美濃吉洋里農地遭不法集團大範圍盜採土石，回填廢棄物，挖出了一個又一個巨型天坑，當地居民酸是「美濃大峽谷」，揭露這起案件的立委柯志恩今（5）日重返現場，雖然檢調偵辦後，案場已停擺，但回填的土石中驚見大量的磚頭、鐵條、鋼筋、玻璃等，居民害怕不明來源的土石恐有污染性，憂心污染當地民生地下水。

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

