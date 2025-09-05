文總新活水、12強世界冠軍專刊　從全球19地脫穎獲金點設計獎

▲文化總會出版品《Fountain新活水》及《Our Team, Our Taiwan! 2024 世界棒球 12 強賽冠軍專刊》榮獲金點設計獎 「傳達設計類標章」 肯定。（圖／文總提供）



記者陶本和／台北報導

2025金點設計獎標章得獎之作出爐，文化總會出版的《Fountain新活水》及《Our Team, Our Taiwan! 2024 世界棒球 12 強賽冠軍專刊》從全球19地的優秀設計作品中脫穎而出，榮獲金點設計獎 「傳達設計類標章」 肯定。

新活水自復刊以來，以「一刊一議題」為核心精神，從日常觀察到社會現象，透過不同的編輯策略與設計語言，將議題轉化為紙本閱讀的體驗。

2024 年世界棒球 12 強賽中，台灣隊以冠軍之姿寫下歷史，帶給全體國人的激情與榮耀。為了留住這份屬於全民的感動，文化總會特別推出《Our Team, Our Taiwan! 2024 世界棒球 12 強賽冠軍專刊》，將比賽中的關鍵時刻與故事，以文字、影像與設計完整收錄，轉化為一本值得珍藏的文化出版品。

文總表示，棒球被譽為台灣的「全民運動」，它不只是場上的競技，更承載著台灣人跨世代的集體記憶與共同情感。如今這本特刊亦榮獲金點設計獎標章，正是對「將全民記憶化為出版品」這一精神的最佳肯定。

文總表示，金點設計獎作為華人地區最具影響力的專業設計獎項之一，歷年來吸引來自世界各地的優秀作品角逐，今年能在上千件作品中脫穎而出，獲得標章肯定，充分展現出版設計跨越專業領域的力量，也特別感謝低低低設計工作室的專業，與文總攜手打造出兼具美學與文化厚度的出版品。

文總強調，《Fountain新活水》將持續以台灣在地文化為養分，透過跨界合作、實驗設計與多元敘事，把日常經驗轉化為具有收藏價值的出版品。同時，感謝一路以來支持《Fountain新活水》的所有讀者與關心台灣文化的人，也將這份榮耀分享給大家。