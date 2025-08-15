台灣「移動故事屋」降臨日本大阪！10公尺巨大帳蓬「環形投影」

▲台灣10公尺「移動故事屋」降臨日本。（圖／文化部）

文化部舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」邁入第3周，在戶外搭起直徑達10公尺的「移動故事屋」，將從明（16日）起連續5天，早上10點到下午6點，總共帶來43場演出，打造最貼近日本孩子生活的冒險故事，讓孩子們在故事中，自然而然地認識台灣文化。

近日在大阪中央公會堂戶外，療癒系充氣裝置「a-We」的身旁，搭起一座超吸睛的巨大帳篷，就是早在台灣風靡各地的「移動故事屋」，此次跨海移動到了日本。

總監張嘉路分享，「移動故事屋」的靈感來自馬戲團，希望打破室內場地限制，像嘉年華一樣到處巡迴，把最有趣的表演帶給各地的孩子。在別有洞天的帳篷裡，有著180度的環形投影，加上體感聲光效果、說書人的互動，讓大小朋友都能完全沉浸在故事的世界裡。

此次「移動故事屋」特別帶了3個台灣原創劇目到日本，包含與金馬獎得主、動畫導演王登鈺合作，探討海洋環保議題的創團經典之作《機器人流浪記》；認識台灣歷史與廟宇文化的《乾爹乾媽是神明》等2部作品；以及鼓勵孩子們探索自我的《龍王求職記》。

3個劇目都有「演員場」和「動畫場」兩種不同的故事體驗方式，可以選擇跟著演員一起互動、感受現場的熱情，或是專注欣賞動畫的精緻細節。

而為了讓日本小朋友更有共鳴，特別會說日語的兩位台灣籍媽媽鄭心怡與溝越茜演出，先前兩位媽媽與策展人吳季娟在線上進行會議、排練後，將內容語音存錄下來，再交由巴雀藝術進行編曲，直到正式演出前1天，雙方終於正式合體進行現場排練。

旅居日本17年的鄭心怡分享，她在孩子還小時就常讀繪本給孩子聽，「我一直很珍惜那段親子共讀的時光，平常也有聽小提琴及鋼琴的習慣，很開心有機會參與結合音樂與繪本的演出」。

另外，在中之島的「童書之森」，今15日帶來《室內樂feat.讀繪本演出》吸引近百位的親子觀眾參與。靈感來自台灣繪本作家林小杯的《喀噠喀噠喀噠》，以小女孩為視角，描寫阿媽總是用裁縫機「喀噠喀噠喀噠」為她縫製衣物的情景。

巴雀藝術的弦樂三重奏演奏作曲家王之筠，依據繪本編寫樂譜，與朗讀者的聲音交錯進行，混合著台日耳熟能詳的童謠，並運用提琴音色巧妙模仿繪本中的聲響，讓現場大小觀眾完全融入故事、音樂的情境中。

現場觀眾有一對大阪的母女，媽媽因為從世博看見了許多國家的文化，對台灣也十分熟悉，讓她今天特別到童書之森看演出。媽媽說，一直覺得台語很美，第一次接觸到故事搭配弦樂的演出，除了覺得新鮮，也感覺更容易融入故事的情節。兒則對於能從音樂及說書人的聲音表現中，聽到裁縫機「喀噠喀噠喀噠」的聲音非常喜歡。

童書之森館長伊藤真由美說，《喀噠喀噠喀噠》繪本裡許多台語與日本發音相似，對於小朋友是容易聽懂並理解的。文化部表示，目前童書之森《室內樂feat.讀繪本演出》各場次已報名額滿；《移動故事屋》僅剩部分場次有少許名額可供預約，現場開放候補。

有關「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」更多資訊，可至「We TAIWAN」官網，或追蹤X、Instagram關注最新動態。