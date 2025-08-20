「We TAIWAN」19天夯爆大阪世博！台灣吉祥物「a-We」登上熱搜

▲文化部舉辦「We TAIWAN」19天展期夯爆大阪，讓台灣文化以「TAIWAN」之名被世界認識。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

文化部舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」在今（20）閉幕，連續19天集結38組藝文團隊，帶來129場次活動，實體場域吸引20萬人次、線上遊戲累積近7萬玩家人次，所有人包括線上、線下支持者，共同讓無法出現在世博園區的台灣，能以「TAIWAN」之名被認識，吉祥物「a-We」還登上社群X熱搜，還有粉絲為它二創漫畫。

文化部表示，「We TAIWAN」所有幕前、幕後參與者，以及線上、線下支持活動的人，都共同讓無法在世博園區出現的「台灣」之名，能在大阪市中心以a-We背後顯眼的「We TAIWAN」高掛天空。日媒《每日新聞》報導更提到，「沒有『台灣』的世博會，被軟實力包裹」。

▲網友山崎集結「We TAIWAN」各種元素創作插畫作品。（圖／文化部提供）



「We TAIWAN」從今年5月正式以吉祥物「a-We」角色亮相，宣告台灣即將參與世博盛會展開，「a-We」後來甚至造成實體搶購，也一度登上X社群熱搜，它與「We TAIWAN」活動的誕生，其實是早從去年就一路構思、籌備、執行至今。

「a-We」代表台灣的「包容、彈性、韌性、帶點溫柔」形象，吸引不少粉絲，還有人以「We TAIWAN」活動為主題，創作二創漫畫、a-We插畫、手作作品。

▲「a-We」吸引許多粉絲蒐集全套周邊商品，更有日本狂粉自行手作「a-We」飾品及應援物。（圖／文化部提供）



▼X網友@akasasimi以漫畫方式記錄參與「We TAIWAN」活動。（圖／文化部提供）

此次台灣團隊各自帶來多元活動，從開放報名就迅速額滿的熱潮，到結束獲得的回饋或問卷留言，讓許多人驚訝於台灣文化科技的進展。有體驗完《黃翊與庫卡》「口述影像」版的觀眾直讚，「不管是聽得到、聽不到、看得到、看不到的人，都能享受、都被充分考慮到」。

▲文化部舉辦「We TAIWAN」期間，新勝景掌中劇團演出時，許多觀眾冒雨看演出。（圖／文化部提供）

還有看完台灣電影的觀眾寫下，「我衷心希望，台灣明亮、溫暖、善良的文化，以及人們平和而努力的生活能夠永續下去」。更有日本布袋戲迷，自己用AI寫了布袋戲詞，當「新勝景掌中劇團」團員特別唸給她聽後，激動地流下眼淚。

▲VS.的《台灣光譜》展覽，沈浸式影像作品中，出現陳澄波作畫的背影。（圖／文化部提供）



實體展演地點VS.的《台灣光譜》展覽，在第3周周末開館前，長長的排隊人龍，讓管理人員直呼，「這是從開館以來最長的排隊人潮了」。百年古蹟中央公會堂的管理單位也說，「We TAIWAN」善用各種空間做不同展演，讓整個公會堂被打開，觀眾的流動使得整個空間活絡起來。

「We TAIWAN」以開放的姿態、多樣的選擇，讓所有人各取所需，看見台灣文化的各個面向，許多從世博夢洲園區前往的觀眾說，「這裡就是台灣館」。

▲文化部舉辦「We TAIWAN」19天展期夯爆大阪，以「TAIWAN」之名讓更多人認識台灣文化。（圖／文化部提供）



主創團隊一員也是文化科技展演製作行政總統籌吳季娟說，策劃執行的過程中，最困難的應該是與行事風格超級嚴謹的日本人溝通，「彷彿爬著蜿蜒山路，滿路都是泥濘與石頭」，但是當聽到公會堂承辦人說，「希望你們明年再來，我們會準備好，迎接你們」時，她想，這就是一起走上山頂，看見美麗風景後彼此心裡的悸動。

吳季娟也分享觀眾反饋，有高達8成的觀眾都是第一次接觸台灣展演，有位在一天連看4部VR的觀眾說，「謝謝你規劃那麼多展演，讓我真的感受到不一樣的台灣」。

吳季娟說，觀眾對於台灣展現不同的風貌，更想去瞭解或期待去台灣，「我想這應該就是We TAIWAN 在世界規劃主辦大型展會的主要目的」。

▲文化部舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，讓不少日本民眾對台灣更深刻認識。（圖／文化部提供）



另一位主創成員及「台灣光譜」策展統籌林昆穎則說，「身為台灣人，我一直記得最珍貴的文化力量就是先相信，不是等到被世界看見才開始說話，而是因為相信，所以選擇先發聲，用作品畫出相信的世界」。

他認為「We TAIWAN」就是這樣邀請世界走進台灣的行動，因為相信經典能再現，所以讓畫作成為光影劇場；因為相信聲音能喚起記憶，所以島嶼聲景成為心靈共振的語言；因為相信工藝不是過去式，而是台灣與自然共存的方式，所以能織出對未來的想像。

他表示，19天的展期聽見觀眾說「這不是一場展覽，是一場理解台灣的旅程」，當有人聽著聲音、望著色彩，眼神發亮地說「我好像也走過這座島」，或者只是靜靜落淚說了一句「謝謝你們帶來這些」，讓他知道「我們做對了一件事，台灣文化不只被看見，而是被相信了」。

▲「We TAIWAN」在大阪VS.的《台灣光譜》展覽，第3周大排長龍。（圖／記者林育綾攝）



文化部政務次長王時思從去年巴黎文化奧運，到今年「We TAIWAN」一路督導策劃，她也分享，有別於文化奧運是「應援」運動場上的賽事，「We TAIWAN」改採主動回應世博主題的形式出發，從視覺藝術、表演藝術、文化科技、文學、電影、繪本等跨域、跨尺度的展演，向世界介紹台灣，而這個梳理如何向世界介紹台灣的過程，也是台灣建立文化主體性的機會。

王時思說，「最高興的是，聽到好多人都說這裡是世博真正的台灣館」，交流會上前來的日本議員、設計師等主動表達「We TAIWAN」的策劃「非常正確，也非常勇敢」，讓她知道，無論世界的規則怎麼限制住台灣，我們從來沒有放棄持續地努力表達自己，標示著自己真正的名字。

文化部長李遠表示，雖然這次沒有親赴日本，但也一直關注著各項活動進行，這次「We TAIWAN」精彩動人的展演，帶給日本及世界一種全面性、全新的台灣文化體驗，尤其是在終戰80周年的此刻，可以看見台灣和日本各自發展出全然不同的文化，台灣文化不再是任何世界文明的附庸，就如同它領先世界的晶片，代表的也是台灣人的智慧和打拼精神。



文化部提到，雖然在大阪市中心的「We TAIWAN」已畫下句點，但在8月26日至28日每日下午5點到6點，9組台灣表演藝術團隊將以「島嶼之聲－廟埕前的謝神戲」，前進世博夢洲會場Pop-Up Stage North，以橫跨傳統與現代、結合台灣信仰與生活、展現溫暖與人情味的演出。