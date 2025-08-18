台灣表演團將走入世博夢洲園區！李遠預告：We TAIWAN會返台展出

▲文化部舉辦「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」在日本大受歡迎。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

文化部舉辦「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」即將於8月20日落幕，連續20天的活動場場爆滿，被日本民眾譽為是「世博外的台灣館」。緊接著台灣的優秀表演團隊將前往「世博夢洲會場」，在8月26日起連續3天帶來「廟埕前的謝神戲」。文化部長李遠透露，這次「We TAIWAN」顧及了台灣文化許多面向，預計也將返台展出。

2025世界博覽會（EXPO 2025）今年4月13日起至10月13日在日本大阪夢洲園區展出，不過台灣並非國際展覽局（BIE，Bureau International des Expositions）的會員國，因此無法以台灣、國家的名義參加。

▲台灣在大阪舉辦「We TAIWAN」文化世博，讓更多日本及國際旅人認識台灣文化。（圖／文化部）

文化部則在場外以「We TAIWAN」為名舉辦一系列活動，讓更多日本及國際旅人認識台灣文化，期間的活動內容涵蓋多面向，包含台灣的表演藝術、視覺藝術、繪本、文學、傳統結合創新的布袋戲、科技影視作品VR360、TAIWAN PLUS 文化市集等，吸引大批日本觀眾參與。

▲「TAIWAN PLUS」文化市集，在兩個周末吸引10萬人次參與。（圖／文總提供）

其中文總主辦的「TAIWAN PLUS 文化市集」在兩個周末吸引10萬人次參與，We TAIWAN 的吉祥物「a-We」周邊更是吸引許多日本民眾搶買收藏。

▼We TAIWAN 的吉祥物「a-We」周邊更是吸引許多日本民眾搶買。（圖／文總提供）

文化部長李遠分享，這次「We TAIWAN」在日本大阪十分成功，呈現很多面向的台灣文化內容，每個項目都沒有漏掉。他感動，這些無論是布袋戲、表演藝術，在過去可能是地方文化，如今卻成為我們走向國際時，能凸顯出區隔和獨特的地方。

李遠也說，原先他計劃親自去參與演出，為日本觀眾朗讀繪本《虎姑婆》並帶來互動，還自豪「我的本領就是能讓孩子動起來」，可惜最後無法前往。

不過他預告，「We TAIWAN」也計畫移師回台，在台灣民眾眼前展出，可能項目會分類，做成大型展覽，讓我們的民眾也能欣賞。

▼「We TAIWAN」活動期間，新勝景掌中劇團演出布袋戲。（圖／文化部）



此外，台灣表演團隊將進入大阪世博夢洲園區，8月26日至28日帶來「島嶼之聲《廟埕前的謝神戲》」，限期連續3天，每天1小時演出，李遠對此也表達興奮及期待。

「島嶼之聲《廟埕前的謝神戲》」節目由總導演杜思慧、音樂總監卓士堯共同策劃，集結9組表演團隊，呈現台灣人對天地、神明的感恩之情，表演陣容包括：新勝景掌中劇團、不二擊聲音製造所、拚場藝術撞擊、歌王桑布伊、謝銘祐、希望兒童合唱團、雯翔舞團等。

島嶼之聲「廟埕前的謝神戲」

活動日期：2025年8月26日（二）至8月28日（四）

活動會場：世博夢洲會場Pop-Up Stage North（需購買世博門票入場）