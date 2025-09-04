搧羅智強耳光被起訴！邱議瑩「錯誤示範」道歉　曝失控動手原因

▲羅智強遭邱議瑩用扇子賞巴掌 。（圖／國民黨立委羅智強提供）



記者許宥孺／高雄報導

民進黨籍立委邱議瑩去年在立法院審查法案時，突然拿手中的紙扇，搧了國民黨立委羅智強一耳光，被羅智強提起民、刑事告訴，日前已遭判賠20萬元。台北地檢署今（4）日偵結後，依公然侮辱罪起訴，並向法院聲請簡易判決。邱議瑩也對此道歉，強調自己動手在先，做了錯誤示範，願承擔一切責任。

邱議瑩對此表示，當時《再生醫療法》三讀，因國民黨杯葛而延誤、場面混亂，羅智強委員卻透過直播嘲諷。她無法接受對法案的不尊重，因此一時失控、動手在先，是她的不對。

邱議瑩表示，「作為民代，應是人民的表率，我卻做了錯誤的示範。為此，我要向羅智強委員表達最深刻的歉意。但我更希望社會看到的是，《再生醫療法》通過，讓病患有更多治療希望，未來世代也將受惠」。

邱議瑩說，「我從抗癌到立法，共花了10年，這部法案讓許多病患與家屬期盼已久，終於盼到。政治的焦點，應回到公共政策，而非個人衝突。若我的一時失態，能讓社會更關注醫療進步，那我願承擔一切責任。推動對人民有益的政策，我始終直言敢當。做錯的地方，我虛心改進，但我對公共事務的使命，絕對不會改變」。