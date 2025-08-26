傾聽青年心聲、借鏡國外經驗　邱議瑩將辦青年安居論壇

▲民進黨立委邱議瑩將辦青年安居論壇。（圖／立委邱議瑩國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

有一個家，踏出人生穩健的一步，是許多台灣青年的目標；然而，面對全球物價通膨、國際政治經濟局勢不穩定的年代，如何透過政策協助，提供青年一個穩定打拼的環境，進一步孝順長輩、扶養子女，需要政府與民間共同集思廣益。有意參選民進黨高雄市長初選的立委邱議瑩今（26日）表示，為能傾聽青年心聲，並借鏡國外經驗，將於9月7日上午10時在高雄大學管理學院演講廳舉辦青年安居論壇，邀請各界參與。

邱議瑩表示，論壇由高雄市登真文化教育協會舉辦、合勤基金會贊助，將邀請國家公益發展協進會榮譽會長黃丙喜擔任主持人、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱、高雄大學建築系退休教授曾梓峰、青年代表劉庭妍擔任主講及與談，透過國內外的政策比較，以及青年的親身體驗，與現場參與者共同討論、凝聚共識；討論的結果，會提供給行政院做施政參考，自己也會在國會協助推動修法。

彭揚凱指出，過去10年來台灣住宅政策的確有非常大的改變進步，但也必須坦誠青年世代仍面對較嚴峻的居住壓力。這也是歐美發達國家共同遭遇的挑戰。希望透過本次論壇，介紹國外因應青年居住問題相關的做法機制，以此為基礎，來跟參與的高雄在地年輕人共同討論，了解大家的需求與想法，有哪些具體建議，一起來發想高雄青年安居的未來。

劉庭妍以自身與周遭青年朋友經驗表示，年輕人從即將畢業到剛出社會的轉換期，雖然難免有著不安，但也相當期待能夠開拓出新的未來，有一個家，是一種夢想，也是一種讓心裡踏實的理想，除了自己的努力之外，如果政府能提供多樣的協助，讓未來能夠更快實現，對年輕人來說，會是非常有意義的行動，也能切身感受到政府照顧年輕人的誠意。