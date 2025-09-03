　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德官邸夜宴立委　綠委曝氣氛：沒談黨團改組、柯建銘講話時間少

▲▼總統賴清德本周開始分批次宴請各派系立委，第一批英系蘇系立委今晚在總統官邸接受宴請。會後立委蘇巧慧、蔡易餘及邱議瑩出面接受訪問。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德本周開始分批次宴請各派系立委，會後立委蘇巧慧、蔡易餘及邱議瑩出面接受訪問。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨內在大罷免後將檢討矛頭指向立院黨團總召柯建銘，甚至一度傳出派系連署要求改選幹部。總統賴清德也在今（3日）晚起在總統官邸分批宴請黨籍立委。針對總統和總召的互動，綠委蘇巧慧表示，相當好，「今天晚上用餐氣氛相當愉快」。綠委蔡易餘也說，今晚沒討論到黨團改組，總召講話時間較少。

總統賴清德今晚起在總統官邸分批宴請黨籍立委，今晚共7名綠委出席，包括蘇系立委蘇巧慧、張宏陸；英系立委蔡易餘、吳沛憶、王世堅；以及總召柯建銘和親新系立委邱議瑩，行政院長卓榮泰也出席。晚間8時10分許陸續有車輛離開官邸，蘇巧慧、蔡易餘與邱議瑩3人於晚間8時15分左右出面接受媒體聯訪；而柯建銘的車在晚間9時2分左右才離開官邸，約待2.5小時。總統府秘書長潘孟安則在晚間9時10分許才離開。

▲▼總統賴清德本周開始分批次宴請各派系立委，第一批英系蘇系立委今晚在總統官邸接受宴請。會後立委蘇巧慧、蔡易餘及邱議瑩出面接受訪問。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼總統賴清德本周開始分批次宴請各派系立委，第一批英系蘇系立委今晚在總統官邸接受宴請。會後立委蘇巧慧、蔡易餘及邱議瑩出面接受訪問。（圖／記者湯興漢攝）

蘇巧慧表示，今晚餐會其實是非常例行，在會期開始前，府院都會和委員同仁用餐，分別交換意見，因為委員人數較多，所以會分批，這是非常行之有年的事情，大家也都充分把握今晚時間，就大家這段時間各自在地方聽到的意見，和總統、院長做意見交換，院長也跟大家說，這會期有哪些重點法案希望推動，爭取委員支持。

「今天晚上用餐氣氛相當愉快」，蘇巧慧說，大家也對新會期要做的事充滿幹勁，會努力朝福國利民方向前進。

至於是否有談論黨團改組？蔡易餘說，「今天沒有談到」，今天總召講話的時間較少，比較沒有發言，「主要都是我們幾個在講」，還是針對政策、法案，將地方聲音反映給總統和院長聽。

談及總統和總召的互動，蘇巧慧表示，相當好，總召也有給意見，但大部分都是我們在講話，像吳沛憶講很多東園國小奪冠，從基層扎根，這幾年U15、U18表現非常好，期待很多事情可以繼續做。

針對下會期優先法案，蔡易餘表示，下個會期政院會針對經濟及民生法案，最近也會優先對外公布青年政策及對弱勢的照顧，扣緊賴清德說的四大優先，因此，剛才也是就相關議題，並對應要修法的法案交換意見。大家也認為接下來要照顧弱勢、做好民生經濟，支持政院提出的法案，立院會全力支持。

邱議瑩也說，大家都是區域立委，對接下來預算會期預算編列比較關心，財劃法修法後，對各縣市、各選區衝擊大，因此對財劃法通過後的新會期預算編列討論較多，希望行政院聽到地方聲音，對很多應該給予地方補助，或絕對不能砍的、不能少的預算編列，期待行政院長詳加向社會大眾報告，而這也是未來預算會期首先要推動的部分。

蘇巧慧表示，今日政策總結是可以跟政院之前主要闡述的民生、經濟、青年、弱勢四大方向吻合，而這也不能說是政院方案，是收攏地方立委意見後，統合出來的方向，身為委員監督行政，要求政院提出對案、對策，也很高興看到政院一一提出相關具體法案，明天就有院會，大家可以拭目以待。

蘇巧慧以自身內政委員會為例，對社宅是否能優先有婚育宅，讓新婚、育兒家庭有較多優惠入住方案等，大家都有討論，也像蔡易餘說的，沒有一個區域委員不希望為自己的縣市爭取更多預算，我們都希望為自己縣市爭取更多預算，既然財劃法已被修成現在的版本，未來事權、錢要講清楚，讓大家好做事。若財政允許狀況下，一般補助款和統籌分配款當然希望中央給予地方越多越好，這些方案也都是今天有討論的部分，希望政院未來能在朝野之間取得平衡，不分朝野讓國家前進才是最重要的事。

▲▼總統賴清德本周開始分批次宴請各派系立委，第一批英系蘇系立委今晚在總統官邸接受宴請。會後立委蘇巧慧、蔡易餘及邱議瑩出面接受訪問。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德本周開始分批次宴請各派系立委，民進黨團總召柯建銘也出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼總統賴清德本周開始分批次宴請各派系立委，第一批英系蘇系立委今晚在總統官邸接受宴請。會後立委蘇巧慧、蔡易餘及邱議瑩出面接受訪問。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼總統賴清德本周開始分批次宴請各派系立委，第一批英系蘇系立委今晚在總統官邸接受宴請。會後立委蘇巧慧、蔡易餘及邱議瑩出面接受訪問。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女大生遭性侵！惡狼逞慾前播「茄子蛋神曲」栽了
琵琶一生成2段式「切穿日本」強降雨　氣象廳：關東恐交通中斷
江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛
全球唯一「無蚊國家」！專家警告：未來可能失守
總統官邸夜宴綠委！　賴清德柯建銘餐敘氣氛曝
北捷進站聽到「這聲音」表示該加值了　乘客直呼長知識

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德官邸夜宴立委　綠委曝氣氛：沒談黨團改組、柯建銘講話時間少

親回應雙十主視覺設計　韓國瑜：回到最原始的筆觸承載最真摯情感

徐巧芯出國巧遇鄭弘儀「曬開心合影」　一句話暗酸王義川

才被王義川拒絕！徐巧芯又遇偏綠媒體人「開心合照」酸：反觀...

陸在東沙群島附近強行鑽探　總統府：會就行為樣態風險進行研議

AIT談終戰80年提「飛虎隊」　美國、中華民國空軍並肩抵抗法西斯

國安官員：北京93閱兵展現與民主國抗衡　威懾力超出島鏈放眼全球

台日首次4+4政策會議　建立感染病防範交流、海纜安全納入合作

賴清德會面綠跨派系「5倡議」議員　與會者讚：邁向賴清德2.0

增育嬰假彈性！育嬰留停請假單位改「日」計算　最快明年元旦上路

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

賴清德官邸夜宴立委　綠委曝氣氛：沒談黨團改組、柯建銘講話時間少

親回應雙十主視覺設計　韓國瑜：回到最原始的筆觸承載最真摯情感

徐巧芯出國巧遇鄭弘儀「曬開心合影」　一句話暗酸王義川

才被王義川拒絕！徐巧芯又遇偏綠媒體人「開心合照」酸：反觀...

陸在東沙群島附近強行鑽探　總統府：會就行為樣態風險進行研議

AIT談終戰80年提「飛虎隊」　美國、中華民國空軍並肩抵抗法西斯

國安官員：北京93閱兵展現與民主國抗衡　威懾力超出島鏈放眼全球

台日首次4+4政策會議　建立感染病防範交流、海纜安全納入合作

賴清德會面綠跨派系「5倡議」議員　與會者讚：邁向賴清德2.0

增育嬰假彈性！育嬰留停請假單位改「日」計算　最快明年元旦上路

女大生認識網友隔天遭性侵！惡狼逞慾前播「茄子蛋神曲」栽了

《玉骨遙》男星砸車被關6個月　才剛出獄「又遭劇組提告」

盛讚徐若熙「完美」　林泓育敲再見安打還傻眼：對吼！我們是主場

獅5比3戲劇逆轉台鋼奪5連勝　林佳緯改寫最年輕再見轟紀錄

捲入大麻風波　日本三得利會長新浪剛史宣布辭職

「臉蛋天才」車銀優當兵時尚照先存檔　黑衣配蜜蜂珠寶帥炸

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛

琵琶一生成2段式「切穿日本」強降雨　氣象廳：關東恐交通中斷

吳怡霈自爆入院動刀！　「術後7個月沒月經」最新狀況曝

完全比賽破功！徐若熙寫罕見悲情紀錄仍嘆可惜：沒揮棒

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

政治熱門新聞

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

快訊／綠委楊曜宣布這屆立委當完就退休　已向黨中央表明不再參選

增育嬰假彈性！育嬰留停請假單位改「日」計算　最快明年元旦上路

賴清德回應習近平93閱兵　「台灣不拿槍桿子紀念和平」

33億剩7億！國民黨財劃法公式出包　藍委急喊再修一次

快訊／民進黨成立選對會　備戰2026地方大選

多個縣市道路名稱有「番」、「蠻」涉族群歧視　監察院要查了

對比太強烈！徐巧芯機場遇偏綠媒體人

前艦長赴中閱兵嗆「法管不到」　他點名國民黨阻擋修法

苦苓揭黃國昌6作為邁向「成功之路」

沈伯洋針孔案　醫點1關鍵：常是被害妄想前奏

8月十大縣市長聲量榜揭曉！　盧秀燕奪下聲量、好評雙冠王

警方寄發通知書　黃國昌：針對我一人就好

不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

更多熱門

相關新聞

賴清德會面綠跨派系「5倡議」議員　與會者讚：邁向賴清德2.0

賴清德會面綠跨派系「5倡議」議員　與會者讚：邁向賴清德2.0

大罷免結果重創民進黨聲勢，黨內檢討聲浪不絕於耳，全台19位青壯綠營議員連署，提出五項訴求包括守護憲政、經濟安全、先維綠查、地方主義與黨務改革。總統兼任黨主席賴清德今（3日）也在民進黨中央與連署議員會談。會中也不乏「火花」，會後，與會議員表示，主席對各部會政策細節的掌握非常具體，但橫向聯繫跟平台建立也非常必要，才能讓這些施政細節被人民感受到，「我認為賴清德總統，已經準備好要轉型成賴清德2.0，大家可以拭目以待，今天9月3日會是民進黨的重生日」。

賴清德列5大照顧國軍施政　承諾持續加薪「用減法思維跟上時代」

賴清德列5大照顧國軍施政　承諾持續加薪「用減法思維跟上時代」

柯建銘「辭總召」扛政治責任　挽救得了民進黨瀕臨崩盤的危機？

柯建銘「辭總召」扛政治責任　挽救得了民進黨瀕臨崩盤的危機？

快訊／民進黨成立選對會　備戰2026地方大選

快訊／民進黨成立選對會　備戰2026地方大選

王世堅提蔡英文3辭黨主席讚「灑脫」　被問「劍指賴清德？」急澄清

王世堅提蔡英文3辭黨主席讚「灑脫」　被問「劍指賴清德？」急澄清

關鍵字：

賴清德柯建銘蘇巧慧蔡易餘邱議瑩

讀者迴響

熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平怒PO性侵男正面照！

YTR蕾菈宣布離婚！

江祖平爆公開男方正面清晰照

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

快訊／藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了

直擊／陳致遠、秀琴19歲女兒美成這樣！

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面