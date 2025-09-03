賴清德官邸夜宴立委　綠委曝氣氛：沒談黨團改組、柯建銘講話時間少

▲總統賴清德本周開始分批次宴請各派系立委，會後立委蘇巧慧、蔡易餘及邱議瑩出面接受訪問。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨內在大罷免後將檢討矛頭指向立院黨團總召柯建銘，甚至一度傳出派系連署要求改選幹部。總統賴清德也在今（3日）晚起在總統官邸分批宴請黨籍立委。針對總統和總召的互動，綠委蘇巧慧表示，相當好，「今天晚上用餐氣氛相當愉快」。綠委蔡易餘也說，今晚沒討論到黨團改組，總召講話時間較少。

總統賴清德今晚起在總統官邸分批宴請黨籍立委，今晚共7名綠委出席，包括蘇系立委蘇巧慧、張宏陸；英系立委蔡易餘、吳沛憶、王世堅；以及總召柯建銘和親新系立委邱議瑩，行政院長卓榮泰也出席。晚間8時10分許陸續有車輛離開官邸，蘇巧慧、蔡易餘與邱議瑩3人於晚間8時15分左右出面接受媒體聯訪；而柯建銘的車在晚間9時2分左右才離開官邸，約待2.5小時。總統府秘書長潘孟安則在晚間9時10分許才離開。

蘇巧慧表示，今晚餐會其實是非常例行，在會期開始前，府院都會和委員同仁用餐，分別交換意見，因為委員人數較多，所以會分批，這是非常行之有年的事情，大家也都充分把握今晚時間，就大家這段時間各自在地方聽到的意見，和總統、院長做意見交換，院長也跟大家說，這會期有哪些重點法案希望推動，爭取委員支持。

「今天晚上用餐氣氛相當愉快」，蘇巧慧說，大家也對新會期要做的事充滿幹勁，會努力朝福國利民方向前進。

至於是否有談論黨團改組？蔡易餘說，「今天沒有談到」，今天總召講話的時間較少，比較沒有發言，「主要都是我們幾個在講」，還是針對政策、法案，將地方聲音反映給總統和院長聽。

談及總統和總召的互動，蘇巧慧表示，相當好，總召也有給意見，但大部分都是我們在講話，像吳沛憶講很多東園國小奪冠，從基層扎根，這幾年U15、U18表現非常好，期待很多事情可以繼續做。

針對下會期優先法案，蔡易餘表示，下個會期政院會針對經濟及民生法案，最近也會優先對外公布青年政策及對弱勢的照顧，扣緊賴清德說的四大優先，因此，剛才也是就相關議題，並對應要修法的法案交換意見。大家也認為接下來要照顧弱勢、做好民生經濟，支持政院提出的法案，立院會全力支持。

邱議瑩也說，大家都是區域立委，對接下來預算會期預算編列比較關心，財劃法修法後，對各縣市、各選區衝擊大，因此對財劃法通過後的新會期預算編列討論較多，希望行政院聽到地方聲音，對很多應該給予地方補助，或絕對不能砍的、不能少的預算編列，期待行政院長詳加向社會大眾報告，而這也是未來預算會期首先要推動的部分。

蘇巧慧表示，今日政策總結是可以跟政院之前主要闡述的民生、經濟、青年、弱勢四大方向吻合，而這也不能說是政院方案，是收攏地方立委意見後，統合出來的方向，身為委員監督行政，要求政院提出對案、對策，也很高興看到政院一一提出相關具體法案，明天就有院會，大家可以拭目以待。

蘇巧慧以自身內政委員會為例，對社宅是否能優先有婚育宅，讓新婚、育兒家庭有較多優惠入住方案等，大家都有討論，也像蔡易餘說的，沒有一個區域委員不希望為自己的縣市爭取更多預算，我們都希望為自己縣市爭取更多預算，既然財劃法已被修成現在的版本，未來事權、錢要講清楚，讓大家好做事。若財政允許狀況下，一般補助款和統籌分配款當然希望中央給予地方越多越好，這些方案也都是今天有討論的部分，希望政院未來能在朝野之間取得平衡，不分朝野讓國家前進才是最重要的事。

