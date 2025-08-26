　
    • 　
>
政治

農業部允諾年底前提「以租換貸」完整規劃　邱議瑩：別陷僵化流程

▲▼民進黨立委邱議瑩。（圖／立委邱議瑩國會辦公室提供）

▲民進黨立委邱議瑩。（圖／立委邱議瑩國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

丹娜絲颱風與0728豪雨重創南部山區，高雄桃源區累積雨量逼近莫拉克紀錄，行政院長卓榮泰今（26日）下午赴立法院報告「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過並備詢。民進黨立委邱議瑩質詢時，逐一就農業設施、道路重建及電網防災等五大訴求向行政院及相關部會提出具體建議。「以租換貸」部分，農業部長陳駿季則首次在院會正面回應，承諾年底前提出完整規劃。邱議瑩強調，「政策應該要快速且有彈性，不能陷於僵化的流程」，呼籲行政院加速推動。

針對農業設施編列101億元，其中治山防洪約51億元，邱議瑩展示六龜、甲仙等地的最新災情照片，批評農業部「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，缺乏整體規劃。她要求政府應在山區加強攔砂壩等基礎建設，避免道路與排水系統反覆被掏空。農業部回應，將在明年度120億系統性治水方案及特別預算中，持續納入地方需求辦理。

「以租換貸」部分，邱議瑩表示，先前已有同黨立委鍾佳濱提出「以租換貸」新概念，取代現行農民貸款重建方式，避免災後農民背負沉重債務。農民災後往往「雪上加霜」，需要更有彈性的政策支持。對此，農業部長陳駿季首次在院會中正面回應，承諾年底前提出完整規劃，並以示範區先行試辦。邱議瑩強調，「政策應該要快速且有彈性，不能陷於僵化的流程」，呼籲行政院加速推動。

針對災民安置與永久屋需求，邱議瑩指出，部分災民因土石流失去家園，現行僅能提供租屋補貼，但鄉村地區租屋不易，建議比照莫拉克模式，善用大愛園區空地興建「臨時永久屋」，協助災民安置。行政院表示，若地方政府提出需求，中央將全力配合。

邱議瑩也關切道路與橋樑受創嚴重，但預算僅編列89億元，「道路重建後，觀光產業能否同步復甦？」建議交通部與觀光署納入觀光重建規劃，避免硬體完工後才啟動行銷，導致災區長期停滯。

有關強化電網防災韌性，邱議瑩提醒，颱風與豪雨每每造成大規模停電，台電人員維修負擔沉重。如屏東獅子鄉已有防災型微電網，建議優先推動至原住民及偏遠地區，甚至應推廣至家戶個別的防災儲能系統，避免風災時孤島化。經濟部回應，已編列8億元推動偏鄉示範案，未來將持續擴大。

最後，邱議瑩強調，「災後重建不只是補破網，更應該藉此建立長遠韌性」，呼籲行政院加速推動治山治水、農業設施創新方案，以及防災型電網，確保民眾生命財產安全。

邱議瑩丹娜絲豪雨農業部

