打羅智強耳光被起訴　邱議瑩致歉：一時失控是我不對

▲邱議瑩扇打羅智強遭起訴。（圖／國民黨立委羅智強提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委邱議瑩去年在國會衝突中甩國民黨立委羅智強耳光，台北地檢署偵查後，今（4日）依法提起公訴，並請法院簡易判決處刑。對此，邱議瑩表示，「我無法接受對法案的不尊重，因此一時失控、動手在先，是我的不對。」作為民代，應是人民的表率，「我卻做了錯誤的示範。為此，我要向羅智強委員表達最深刻的歉意。」

民進黨籍立委邱議瑩去年在國會朝野衝突中，突然用手中的紙扇，打了國民黨立委羅智強一耳光，被羅智強提起民、刑事告訴，法院日前已經判決邱議瑩要賠償羅智強20萬元，台北地檢署偵查後，認為邱議瑩公然以強暴方式犯公然侮辱罪，考量邱議瑩已經自白犯罪，4日依法提起公訴，並請法院簡易判決處刑。

對此，邱議瑩透過聲明表示，自己當時確有情緒失控、動手在先，「這是我的錯誤，我願意承擔責任，也要向羅智強委員表達最深刻的歉意。」她強調，作為民代應該是人民的表率，卻做了錯誤示範，必須深切反省。

邱議瑩說明，衝突發生的背景是《再生醫療法》三讀當日，國民黨杯葛延誤，場面混亂，而羅智強仍在議場以直播嘲諷，她因難以接受對法案的不尊重而一時失態。「但我更希望社會看到的是，這部法案的通過，讓病患有更多治療希望，未來世代也將因此受惠。」

她指出，自己從抗癌到推動立法，共歷經十年心路歷程，《再生醫療法》是許多病患與家屬引頸期盼的里程碑，如今終於完成立法，「如果我的一時失態，能換來社會對醫療進步的關注，那麼我願意承擔一切責任。」

邱議瑩呼籲，政治焦點應回歸公共政策，而非個人衝突，並重申「進步需要堅定、堅定不能軟弱」。她強調，推動對人民有益的政策，她始終直言敢當；至於做錯的地方，會虛心改進，但對公共事務的使命，絕不會改變。

▼民進黨立委邱議瑩長期關注《再生醫療法》。（圖／立委邱議瑩國會辦公室提供）