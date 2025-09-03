　
社會 社會焦點 保障人權

彰化驚現租屋蟑螂！惡房客留「垃圾屋」　嗆聲屋主：去報警阿

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣福興鄉最近發生一起讓人傻眼的租屋糾紛，一名新屋主阿昊8月底收回房子時，前租客不但沒按照合約整理乾淨，還留下滿屋子的垃圾和廢棄家具，更誇張的是還對他們嗆聲「去報警啊」，阿昊無奈，只能從台中彰化兩地跑，為了整理垃圾屋，身心俱疲到極點，律師對此提出相關說明。

▲租客租約到期留下一大堆垃圾廢棄物給屋主收拾。（圖／民眾提供）

▲磁磚地板全是汙漬。

阿昊說，今年阿姨把房子過戶給他，也跟租客表明租約到期（114年8月26日）就要收回來自住。租約第三條明明白紙黑字寫著：「租約到期時，乙方必須清空並打掃乾淨歸還房屋」，雙方也講好給幾天緩衝時間搬家。租約到期後，租客居然只傳了條訊息說「已經盡力搬了，剩下的就讓你們費心」，還特別交代屋主不能動防火巷裡的置物箱，然後就把鑰匙隨便放在門口羊奶盒裡，從此搞失聯！

阿昊和媽媽實際到現場一看，整個傻眼。從一樓到三樓，每個房間、走廊、後院，全部堆滿破家具、垃圾和雜物、壞掉的床組、電腦桌、流理台到處都是，陽台和角落還有發霉的垃圾，引來一大堆蟑螂、蜈蚣、蛆蟲和壁虎，衛生狀況慘不忍睹。

當阿昊要求他們把垃圾清乾淨時，租客還大言不慚的說「前房東說交給他們處理！」還想用三千塊打發屋主，嗆什麼「請粗工一千就夠」、「流理台還能賣五十元你們賺到了」，最後雙方談不攏。令阿昊最傻眼的是，對方居然挑釁說「要報警就報啊」，然後把原本要拿出來的三千塊收回去，直接騎機車走人，留下滿屋子的垃圾和錯愕的屋主母子。

對此環海法律事務所長廖國竣表示，民眾租屋有大型家具不搬走，需要負擔民事不當得利、相當租金不當得利等問題，需要支付相關租金之費用。也就是說若租客搬家不把東西清空，絕對不是一句「剩下的交給你們處理」或「我賠你幾千塊」就能了事的。

▲環海法律事務所長廖國竣說明。

租客擅自將大型家具遺留在租屋處，已造成房東的額外處理成本（如搬運費、清潔費），這屬於對租賃物的不當處置。 房東因此可向租客求償這些損害。 後續可能會被房東追究清潔費和佔用期間的租金，搞不好最後要付的錢，比當初留下的那些破家具價值還高好幾倍，非常划不來，所以搬家時務必依約把房子清空恢復原狀，才是最有保障的做法。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

