18歲男國道追撞起火慘成焦屍　遭波及駕駛難過：火太大沒法救

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號昨日發生「火燒車奪命慘劇」！一名剛滿18歲的柯姓男子，25日駕駛家中賓士行經南下215公里處時，疑似因車速過快，猛烈追撞前方貨櫃車後瞬間爆炸起火，整輛車變成火球，柯男受困活活燒成焦屍，讓處理員警也不忍直視。遭波及的駕駛今天仍餘悸猶存的說，「本來要滅火，火太大，根本無法靠近救人！」死者父母今赴殯儀館相驗，當場崩潰無法言語。

▲18歲男開家人賓士國道離奇追撞 受困車內燒成焦屍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲檢方相驗18歲柯男遺體，父母現身彰化殯儀館。（圖／記者唐詠絮攝）

這起事故發生在國道1號南下215公里、彰化路段附近。根據國道警方初步調查，柯姓男子當時獨自駕駛賓士車，行經該路段時從後方猛力撞上正在外側車道行駛的貨櫃車，撞擊瞬間，賓士車車頭幾乎全毀，並立即起火燃燒，整輛車瞬間變成巨大火球，隨後因衝擊力向左偏移，再撞上內側車道的另一輛自小客車。由於火勢來得又猛又快，柯男根本來不及逃生，當場被困在駕駛座，慘遭火舌吞噬。

▲受波及的貨櫃車及自小客駕駛現身彰化殯儀館。（圖／記者唐詠絮攝）

遭到追撞的貨櫃車駕駛餘悸猶存地說，當時他正常行駛在外側車道，突然聽到後方一聲巨響，整台車劇烈震動，「那輛賓士車撞到我之後就起火了，然後往內側撞護欄，再往後頂撞自小客車」，他的貨櫃車後軸嚴重變形，只能送修，談到事發經過仍一臉驚恐。

▲18歲男開賓士高速衝撞貨櫃車起火燃燒。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

而無辜遭波及的自小客車駕駛則和妻子兩人當時都在車上。他受訪時表示，親眼看到賓士車先撞貨櫃車後起火，再「漂移」推撞向他們的車頭，「當下看到賓士車整輛車都是火，我們真的嚇壞了」，還好他們的車門還能打開，夫妻倆立刻跳車逃生，妻子僅受輕傷。

這名駕駛也難過地說，當時看到賓士車火勢太大，根本無法靠近救人，「我們也想幫忙滅火，但真的完全無法近身，只能眼睜睜看著車子遭大火吞噬。」夫妻倆逃過一劫，出院後也已去拜拜感謝神明保佑，但回憶當時情景仍餘悸猶存。

今日下午，國道警方報請檢察官相驗遺體，柯男的雙親也抵達彰化殯儀館。兩人神情哀戚，媽媽早已哭紅雙眼，父親則低頭不語，全程不發一語，拒絕受訪，白髮人送黑髮人的場面令人鼻酸。

目前全案仍由國道警方調查中，詳細事故原因是否與車速過快、駕駛分心或其他因素有關，仍有待進一步釐清。警方也呼籲用路人行駛國道時務必保持安全距離、注意前方動態，避免類似悲劇再度發生。