伸港整地工程驚現人骨+遺骸　DNA鑑定確認是失蹤2月男

▲彰化一名男子失蹤2個多月在伸港發現白骨。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今年5月，一名30多歲的男子從彰化縣埔鹽鄉離家後便音訊全無，家屬焦急萬分地向警方報案協尋，卻始終沒有消息。直到7月，伸港鄉某處正在施工時，工人操作挖土機竟意外挖出人體骨骸，嚇得立即報警。經過警方一個多月的物證比對和DNA鑑定，最終確認死者就是該名失蹤男子。

警方表示，這名男子生前曾有輕生念頭，情緒不穩。5月期間，其女友發現他行為異常，隨後該男子便離家失去聯繫。家人多方尋找未果，只好向警方求助，無奈長時間搜尋仍無進展。

案件直到7月出現轉折。伸港鄉某區進行污水整地工程時，施工人員在操作怪手時挖出疑似人骨，警方獲報後立即出動鑑識小組到場蒐證。經過仔細搜索，警方在雜草叢中陸續尋獲多塊遺骸，並發現附近留有衣物、一雙黑色運動鞋及一支手機。

▲彰化一名男子失蹤2個多月在伸港發現白骨。（圖／警方提供）

警方透過手機內的SIM卡進行資料比對，發現極有可能是5月份通報失蹤的該名男子，隨即聯絡家屬前來確認。男子父親到場後，一眼認出鞋子與手機都是兒子生前使用的物品，當場悲痛不已。經法醫相驗，遺骸沒有明顯外力介入的跡象。後續透過採集牙齒進行DNA比對，結果顯示與家屬的唾液樣本吻合，確認是一親等親緣關係，死者身分終於證實。

彰化縣警察局局長陳明君表示，警方始終全力投入失蹤人口協尋工作，希望讓每一位逝去的生命都不被遺忘，也讓家屬的牽掛能夠安息。這起案件雖然以悲劇收場，但確切真相的查明對家屬而言仍是重要的交代。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995