解鎖大姨子手機！偷存她18張哺乳照　硬碟被妻發現...鬧到離婚

▲彰化陳男偷存大姨子哺乳照，被發現後婚姻破裂還被判刑。(圖／取自圖庫pixbay）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一名陳姓男子因妻子錯把她姊姊的手機帶回家，趁機解鎖大姨子手機、瀏覽相簿，並偷偷把大姨子的18張哺乳照轉傳到自己手機內，再存到硬碟內珍藏，被妻子發現後轉告大姨子，大姨子怒將陳男告上法院。彰化地院審理後，法官依陳男犯非公務機關非法蒐集及處理個人資料罪，處8月徒刑，陳男連忙上訴並拿出20萬和大姨子和解，台中高分院撤銷原判決，改處陳6月徒刑，可易科罰金18萬元。全案還可上訴。

判決指出，陳妻2019年間，不小心把姊姊小香(化名)的手機帶回家，因陳妻洗澡時，小香的手機正好鈴響，陳妻為了請陳男查看來電狀況，將手機圖形鎖密碼告知陳男，陳男趁機瀏覽小香手機內相簿，發覺裡面有小香露出胸部、乳暈等隱私部位的哺乳照，便偷偷將18張哺乳照傳送到自己的手機內，並存在硬碟裡收藏。

而後陳妻於2022年7月，在陳男硬碟內發現姊姊的私密照，憤而質問陳男，陳男表示「一切都是該死的好奇心…」、「存下來只是想看」，陳妻告知姊姊此事，並要求陳男向姊姊道歉，姊姊得知後仍氣不過，將陳男告上法院，陳妻也在同年間和陳男離婚。

全案審理時，陳男辯稱案發隔天將手機還給大姨子時，就跟對方提及他不小心看到裡面的照片。陳男律師則說，陳男是複製照片，並非翻拍，所以不是「竊錄」，而且網路上常有婦女分享哺乳照片，因此哺乳露出的身體部位並非身體隱私範疇，而陳男隔天就自行刪除照片，硬碟經勘驗後也沒發現有任何檔案存放，因此小香沒有任何損害。

不過，法官不採信陳男和律師的說法，檢視相關證據後，判定陳男犯行屬實，依他犯非公務機關非法蒐集及處理個人資料罪，處8月徒刑。陳男又上訴，台中高分院審酌他拿出20萬和小香和解，撤銷原判決，改處6月徒刑，可易科罰金18萬元。可上訴。