快訊／驚悚毒駕嗎啡超標1106倍　逆撞釀康橋7童輕重傷判決出爐

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埤頭鄉於今年4月22日發生一起震驚社會的毒駕逆向衝撞事故。一名蕭姓男子在混合施用多種毒品後駕車失控，高速衝撞康橋國際學校學生自行車隊，造成7名學生輕重傷。經檢警深入偵辦，發現蕭男體內毒品濃度驚人，其中嗎啡更超標1106倍。案件昨日宣判，陳姓藥頭判應執行有期徒刑10年4月。蕭男判處有期徒刑6年8月。

▲逆向猛撞釀康橋學生7人受傷，蕭姓駕駛遭判處6年8月徒刑。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

依據檢方起訴書內容指出，59歲陳姓藥頭為本案關鍵毒品來源。調查顯示，他不僅自己長期吸毒，更將含有依托咪酯的新興毒品「喪屍煙彈」以2500元價格販賣給蕭男，甚至提供毒品給自己的親哥哥施用。

41歲蕭姓駕駛為毒駕肇事主嫌。檢警調查發現，他在案發前一晚注射一級毒品海洛因，並施用安非他命，22日清晨再向陳男購買並吸食「喪屍煙彈」，隨後駕車上路。因混合藥效發作，蕭男行經彰水路時速逆向衝撞學生車隊，導致1名學生重傷、6人輕傷。

蕭男自2003年開始吸毒，多次入獄仍未悔改。本次案件發生後，他還刪除通聯紀錄企圖掩蓋購毒證據。其尿液檢驗顯示，嗎啡濃度超標1106倍，安非他命等毒品數值也遠高於標準，血液中更驗出喪屍煙彈成分依托咪酯。檢方審酌其累犯身份與嚴重危害公共安全，依不能安全駕駛致人重傷罪求處10年徒刑。

陳男自1982年就有吸毒紀錄，長達41年的毒癮史中多次因毒品案進出監獄，今年4月才剛服完前案刑期卻再度犯案。檢方認為他犯罪後意圖滅證逃匿，且販賣極具危害性的新興毒品，惡性重大，陳姓藥頭犯幫助施用第一級毒品罪，累犯，處有期徒刑７月。又犯販賣第二級毒品罪，累犯，處有期徒刑10年2月。應執行10年4月。未扣案之犯罪所得新沒收，

蕭姓駕駛犯刑法第185條之3第2項後段之不能安全駕駛動力交通工具因而致人重傷罪，累犯，處有期徒刑6年8月。