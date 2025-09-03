好山好水只要4.5萬！台東關山公墓超搶手　鎮民公墓外車宿排隊

▲台東關山鎮公墓懷恩堂新櫃位開放登記。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣關山鎮公所於今（3日）上午開放公墓「懷恩堂」新設置櫃位及神主牌位登記，每人最多可登記兩個櫃位。消息一出，引發熱烈迴響，不少鎮民甚至在前一日上午便開始排隊，現場一度出現小插曲，但截至當天上午9時，已有約百人順利完成登記，挑選到心目中理想位置。

關山鎮公所表示，本次新設置的納骨櫃位共計840位、神主牌位336個，採用現代化設計並兼顧風水方位，吸引數十位民眾徹夜等候。鎮公所提醒，成功登記者必須在一個月內完成申請手續與繳費，若逾期未完成，將於下月重新釋出，供其他有需要者申請。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台東縣議員陳宏宗也於清晨前往現場了解情況，他指出，部分民眾是為家中先人挑選櫃位，也有不少夫妻或兄弟姐妹提前預購，以備將來之需。據了解，相較外縣市櫃位動輒十餘萬元，關山鎮納骨櫃位價格相對實惠。以特別精華區為例，關山鎮民每位櫃位收費4萬5千元，非鎮民則為6萬7千5百元。

現場也可見不少「車宿」民眾，十多輛車停靠在公墓旁，以確保排隊順序。鎮公所貼心準備座椅，協助秩序維持，但仍有人排隊後離開又返回，引發排隊民眾爭議。

許姓鎮民表示，許多外地親友希望「落葉歸根」，認為關山擁有好山好水與人情味，不僅適合生活，更是安息長眠的理想所在。