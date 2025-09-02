YouBike滿意度96.6%　台東縣府推騎乘補助至年底





▲YouBike在台東大受好評！滿意度高達96.6%。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

自113年12月引進YouBike 2.0以來，台東縣公共自行車服務成效顯著。台東縣環境保護局於今年7月進行「YouBike服務滿意度問卷調查」，結果顯示，整體滿意度高達96.6%，再次使用意願更達99.4%，推薦親友的比例則有97.4%，顯示公共自行車已深獲縣民與旅客肯定。

縣府表示，推動綠色交通是施政重點之一，為鼓勵民眾響應低碳出行，縣府延續YouBike騎乘補助至12月31日止，不論是YouBike 2.0或電輔版2.0E，前30分鐘皆享有5元補助，呼籲尚未使用的縣民把握機會。

調查同時顯示，車輛清潔度與維修保養滿意度分別達92.3%與94.3%，顯示服務品質穩定。不過，民眾仍期待提升便利性，包括場站密度、車輛維護及租借流程等。環保局表示，目前場站已遍布台東市主要區域，並逐步擴點至關山、成功等鄉鎮，未來將持續推動城鄉均衡布建。

環保局強調，公共自行車不僅滿足短程通勤與休閒需求，更能減少私人運具使用、降低碳排放，並結合觀光推動綠色交通串聯，邀請縣民與旅客共同守護台東永續環境。相關站點資訊可透過YouBike官方APP或官網查詢，如有疑問可洽24小時客服專線（089-219322）。

此外，環保局提醒，租借YouBike前記得完成免費公共自行車傷害險登錄，只需透過APP或官網輸入資料即可完成，讓騎乘更添保障。