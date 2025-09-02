　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

YouBike滿意度96.6%　台東縣府推騎乘補助至年底


▲YouBike在台東大受好評！滿意度高達96.6%。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲YouBike在台東大受好評！滿意度高達96.6%。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

自113年12月引進YouBike 2.0以來，台東縣公共自行車服務成效顯著。台東縣環境保護局於今年7月進行「YouBike服務滿意度問卷調查」，結果顯示，整體滿意度高達96.6%，再次使用意願更達99.4%，推薦親友的比例則有97.4%，顯示公共自行車已深獲縣民與旅客肯定。

縣府表示，推動綠色交通是施政重點之一，為鼓勵民眾響應低碳出行，縣府延續YouBike騎乘補助至12月31日止，不論是YouBike 2.0或電輔版2.0E，前30分鐘皆享有5元補助，呼籲尚未使用的縣民把握機會。

調查同時顯示，車輛清潔度與維修保養滿意度分別達92.3%與94.3%，顯示服務品質穩定。不過，民眾仍期待提升便利性，包括場站密度、車輛維護及租借流程等。環保局表示，目前場站已遍布台東市主要區域，並逐步擴點至關山、成功等鄉鎮，未來將持續推動城鄉均衡布建。

環保局強調，公共自行車不僅滿足短程通勤與休閒需求，更能減少私人運具使用、降低碳排放，並結合觀光推動綠色交通串聯，邀請縣民與旅客共同守護台東永續環境。相關站點資訊可透過YouBike官方APP或官網查詢，如有疑問可洽24小時客服專線（089-219322）。

此外，環保局提醒，租借YouBike前記得完成免費公共自行車傷害險登錄，只需透過APP或官網輸入資料即可完成，讓騎乘更添保障。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爆無薪假潮！經濟部急端3招
孫易磊對決陽岱鋼！6局4K無失分　狂飆151公里奪勝
蔡阿嘎遊日驚見「神似賴清德」武士像　釣出本人親回
紅豆食府便當有蟑螂！消費者求償500萬　法官判賠90元
快訊／金正恩「防彈列車」到北京了！　畫面曝光
國際金價飆天價！飾金未破紀錄　業者嘆：新台幣太強
關稅、匯率夾擊！「台灣水龍頭小鎮」恐掀關廠潮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國光客運停駛屏東路線　統聯9/8起無縫接駛

YouBike滿意度96.6%　台東縣府推騎乘補助至年底

農曆七月普渡做愛心　宮廟供品助弱勢家庭

人生下半場不孤單　台東縣府助更生人重拾希望

小花蔓澤蘭秤重換現金　花蓮全面剷除「綠癌」每公斤8元

南投家扶大專生「回娘家」　為扶助家庭送上新學期愛心禮

麵包控集合　花蓮購物節烘焙坊限時送好康

吉祥七月！台南七娘媽彩紙展　探索孩童守護與家庭祈福

開學第1天！小二生放學沒等媽媽接　母著急報警迅速尋回

鄭成功401年聖誕祭登場！　台南文化市集、樂團演出週末開跑

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

國光客運停駛屏東路線　統聯9/8起無縫接駛

YouBike滿意度96.6%　台東縣府推騎乘補助至年底

農曆七月普渡做愛心　宮廟供品助弱勢家庭

人生下半場不孤單　台東縣府助更生人重拾希望

小花蔓澤蘭秤重換現金　花蓮全面剷除「綠癌」每公斤8元

南投家扶大專生「回娘家」　為扶助家庭送上新學期愛心禮

麵包控集合　花蓮購物節烘焙坊限時送好康

吉祥七月！台南七娘媽彩紙展　探索孩童守護與家庭祈福

開學第1天！小二生放學沒等媽媽接　母著急報警迅速尋回

鄭成功401年聖誕祭登場！　台南文化市集、樂團演出週末開跑

竹縣「4條森林步道」推薦！漫步清幽柳杉林泡冷泉　加碼美食、住宿

5罪通緝犯違停！持假證件瞎扯「糖尿病變瘦」　躲18年終被逮

如興恢復正常交易　9／4上路

女同時染新冠+類鼻疽發病2周亡　未接觸污水「疑吸入釀感染」

國光客運停駛屏東路線　統聯9/8起無縫接駛

台大學霸男星帥臉長皮蛇！　被警告「眼睛恐失明」堅持赴大阪宣傳

林智勝看一場少一場！2日先發第五棒DH　葉總承諾周末3戰都會出賽

孫易磊對決陽岱鋼！6局4K無失分　狂飆151公里奪勝

相隔一天！越南九二閱兵搶先登場　解放軍儀仗司禮大隊分兵出席

父親病逝1小時後黏人貓也走了　網友心疼：怕追不上主人

地方熱門新聞

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

桃園聯手北部七縣市　強勢打擊噪音車　

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

桃捷直達車座椅升級　推出「dtto friends」主題車廂

元智大學迎新週登場　內容多元展現校園文化

小稅猴「雲端發票e起pay」送禮券

台灣海底電纜頻遭破壞李宗霖憂國安漏洞

領角鴞誤闖民宅站供桌　呆萌模樣像絨毛玩偶

腸病毒好發　桃園籲落實洗手五步驟

黃偉哲攜「夜奇鴨」快閃台南大東夜市發50元夜市券掀搶拍熱潮

屏東限定！捐血1袋換草鴞玩偶

開學日國小男童走失 警迅速尋回助返家

埔里停車「吃紅單」將改劃黃線限臨停

太極劍＋戰鼓超吸睛台南市友善校園週聚焦「調和制度」上路

更多熱門

相關新聞

農曆七月普渡做愛心　宮廟供品助弱勢家庭

農曆七月普渡做愛心　宮廟供品助弱勢家庭

每年農曆七月各地家庭及宮廟紛紛舉行中元普渡，備妥供品祭祀祖先與「好兄弟」，祈求平安。近年來，不少宮廟更將信眾捐出的供品轉化為公益力量，送往弱勢家庭及社區關懷據點，讓愛心延續。

人生下半場不孤單　台東縣府助更生人重拾希望

人生下半場不孤單　台東縣府助更生人重拾希望

關山米香盃槌球賽熱鬧登場　12支隊伍拚實力

關山米香盃槌球賽熱鬧登場　12支隊伍拚實力

砍價6千萬！　新東家2億接手高雄「日光花園飯店」

砍價6千萬！　新東家2億接手高雄「日光花園飯店」

男大生酒後強抱女同學！法官不認猥褻

男大生酒後強抱女同學！法官不認猥褻

關鍵字：

YouBike觀光台東

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面