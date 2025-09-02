農曆七月普渡做愛心　宮廟供品助弱勢家庭

▲台東鹿野鄉「寶華山慈惠堂」、台東「威虎堂」普渡供品做愛心。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

每年農曆七月各地家庭及宮廟紛紛舉行中元普渡，備妥供品祭祀祖先與「好兄弟」，祈求平安。近年來，不少宮廟更將信眾捐出的供品轉化為公益力量，送往弱勢家庭及社區關懷據點，讓愛心延續。

鹿野鄉「寶華山慈惠堂」、台東「威虎堂」今年普渡儀式後，陸續將白米、沙拉油、泡麵、醬油及餅乾等生活物資，分送至縱谷地區弱勢家庭與社區據點。受贈民眾表示，不僅獲得實際幫助，更感受到社會的溫暖與支持。

慈惠堂常務監事賴永勝指出，佛教盂蘭盆節與道教中元普渡的核心精神，皆在於普渡眾生。慈惠堂多年來秉持此理念，將普渡後信眾的愛心供品整理後，分送到需要的地方，實現宗教信仰結合公益的力量。

「威虎堂」主委、台東縣議員陳宏宗則表示，信眾不僅樂於配合捐出供品，更主動挑選白米、沙拉油等日常必需品，讓受贈家庭與據點能即時運用。他強調，事前也會徵詢接受單位意見，多數受助者認為能夠「呷平安」並樂於接受。

除了弱勢家庭，社區關懷據點同樣受惠。由於不少據點每日需提供長輩餐食或送餐服務，白米與食用油需求龐大，此次獲贈近百公斤白米與油品，節省不少餐食開支。而山區國小課後照顧班也在慈惠堂的支持下，收到大包裝餅乾作為孩子們的課餘點心，場面溫馨。

透過信眾與宮廟的共同參與，中元普渡不僅是傳統祭祀儀式，更成為傳遞關懷、凝聚社會善念的重要契機。