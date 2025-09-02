　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

農曆七月普渡做愛心　宮廟供品助弱勢家庭

▲台東鹿野鄉「寶華山慈惠堂」、台東「威虎堂」普渡供品做愛心。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東鹿野鄉「寶華山慈惠堂」、台東「威虎堂」普渡供品做愛心。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

每年農曆七月各地家庭及宮廟紛紛舉行中元普渡，備妥供品祭祀祖先與「好兄弟」，祈求平安。近年來，不少宮廟更將信眾捐出的供品轉化為公益力量，送往弱勢家庭及社區關懷據點，讓愛心延續。

鹿野鄉「寶華山慈惠堂」、台東「威虎堂」今年普渡儀式後，陸續將白米、沙拉油、泡麵、醬油及餅乾等生活物資，分送至縱谷地區弱勢家庭與社區據點。受贈民眾表示，不僅獲得實際幫助，更感受到社會的溫暖與支持。

慈惠堂常務監事賴永勝指出，佛教盂蘭盆節與道教中元普渡的核心精神，皆在於普渡眾生。慈惠堂多年來秉持此理念，將普渡後信眾的愛心供品整理後，分送到需要的地方，實現宗教信仰結合公益的力量。

「威虎堂」主委、台東縣議員陳宏宗則表示，信眾不僅樂於配合捐出供品，更主動挑選白米、沙拉油等日常必需品，讓受贈家庭與據點能即時運用。他強調，事前也會徵詢接受單位意見，多數受助者認為能夠「呷平安」並樂於接受。

除了弱勢家庭，社區關懷據點同樣受惠。由於不少據點每日需提供長輩餐食或送餐服務，白米與食用油需求龐大，此次獲贈近百公斤白米與油品，節省不少餐食開支。而山區國小課後照顧班也在慈惠堂的支持下，收到大包裝餅乾作為孩子們的課餘點心，場面溫馨。

透過信眾與宮廟的共同參與，中元普渡不僅是傳統祭祀儀式，更成為傳遞關懷、凝聚社會善念的重要契機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／板橋一天2起墜樓！1男1女死亡
GARNiDELiA突宣布停止活動！台北場取消　主唱傻住：我
揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」
《VIVANT》劇組死亡事故！1死1傷
國光客運裁撤14路線「資遣95名駕駛」
2女1男摩鐵大亂鬥　老公到場綠了
日本Rapidus傳2奈米邏輯密度與台積電N2相當　大勝英特
彭振聲：柯文哲沒交代協助京華城　「檢察官說圖利我就認罪了」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

YouBike滿意度96.6%　台東縣府推騎乘補助至年底

農曆七月普渡做愛心　宮廟供品助弱勢家庭

人生下半場不孤單　台東縣府助更生人重拾希望

小花蔓澤蘭秤重換現金　花蓮全面剷除「綠癌」每公斤8元

南投家扶大專生「回娘家」　為扶助家庭送上新學期愛心禮

麵包控集合　花蓮購物節烘焙坊限時送好康

吉祥七月！台南七娘媽彩紙展　探索孩童守護與家庭祈福

開學第1天！小二生放學沒等媽媽接　母著急報警迅速尋回

鄭成功401年聖誕祭登場！　台南文化市集、樂團演出週末開跑

台南節水農業拚創新！　黃偉哲推「黃金蕎麥中秋禮盒」搶市

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

YouBike滿意度96.6%　台東縣府推騎乘補助至年底

農曆七月普渡做愛心　宮廟供品助弱勢家庭

人生下半場不孤單　台東縣府助更生人重拾希望

小花蔓澤蘭秤重換現金　花蓮全面剷除「綠癌」每公斤8元

南投家扶大專生「回娘家」　為扶助家庭送上新學期愛心禮

麵包控集合　花蓮購物節烘焙坊限時送好康

吉祥七月！台南七娘媽彩紙展　探索孩童守護與家庭祈福

開學第1天！小二生放學沒等媽媽接　母著急報警迅速尋回

鄭成功401年聖誕祭登場！　台南文化市集、樂團演出週末開跑

台南節水農業拚創新！　黃偉哲推「黃金蕎麥中秋禮盒」搶市

國慶主視覺曝！「藍白紅」基調配雙十　9／4開放500觀禮名額報名

快訊／雨區擴大　11縣市大雨特報

再爆2嬰染腸病毒「敗血症」住加護　疾管署示警開學恐一波疫情

快訊／板橋一天2起墜樓案！1男1女送醫搶救不治

從代工霸主到被迫等待！彰化水五金受關稅衝擊　外圍廠商恐先停工

耐吉斯全新 P 系列登場：凍乾升級　口感與營養一次到位

瑤瑤泳衣太低胸「北半球溢出來」！海水浴場脫了…一轉身曲線全被拍

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

新北男衝台中求和遭拒　持刀刺前女友頸部！殺人未遂罪起訴

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

地方熱門新聞

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

桃園聯手北部七縣市　強勢打擊噪音車　

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

桃捷直達車座椅升級　推出「dtto friends」主題車廂

元智大學迎新週登場　內容多元展現校園文化

小稅猴「雲端發票e起pay」送禮券

領角鴞誤闖民宅站供桌　呆萌模樣像絨毛玩偶

台灣海底電纜頻遭破壞李宗霖憂國安漏洞

腸病毒好發　桃園籲落實洗手五步驟

黃偉哲攜「夜奇鴨」快閃台南大東夜市發50元夜市券掀搶拍熱潮

開學日國小男童走失 警迅速尋回助返家

屏東限定！捐血1袋換草鴞玩偶

埔里停車「吃紅單」將改劃黃線限臨停

太極劍＋戰鼓超吸睛台南市友善校園週聚焦「調和制度」上路

更多熱門

相關新聞

人生下半場不孤單　台東縣府助更生人重拾希望

人生下半場不孤單　台東縣府助更生人重拾希望

「年少輕狂，誤了青春，也辜負了家人。」年逾六旬的更生人阿進哽咽回憶過往，他的大半人生在牢獄中度過，服刑期間又因中風導致半身不遂，出監後面臨無家可歸的困境。就在他最徬徨時，台東縣政府社會處縱谷線區社會福利服務中心即時伸出援手，協助媒合租屋並申請補助，讓他得以帶著安定重新出發。

普渡祖先、地基主、好兄弟供品全攻略

普渡祖先、地基主、好兄弟供品全攻略

黃偉哲主持民治市政中心中元普渡祈求市民平安、市政順利

黃偉哲主持民治市政中心中元普渡祈求市民平安、市政順利

台南左鎮噶瑪噶居寺普渡物資回饋偏鄉516戶弱勢家庭受惠

台南左鎮噶瑪噶居寺普渡物資回饋偏鄉516戶弱勢家庭受惠

關山米香盃槌球賽熱鬧登場　12支隊伍拚實力

關山米香盃槌球賽熱鬧登場　12支隊伍拚實力

關鍵字：

普渡弱勢台東

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面