台亞風能擬插旗東海岸！藍委指逾5成鄉親反對　能源署諾：不會同意

▲針對台亞風能擬在台東、宜蘭等海岸推動風電開發案，黃建賓（左）、吳宗憲等舉行協調會。（圖／黃建賓辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

台亞風能擬在台東、宜蘭等海岸推動風電開發案，國民黨立委黃建賓今（2日）在協調會上表示，前經濟部長郭智輝曾承諾「只要地方不同意，中央也不會同意」，而先前他已公布民調，超過5成的台東鄉親反對風電，風電預定地的大武、長濱、成功更是高達7、8成反對，代表民意已非常明確。經濟部能源署署長李君禮回應，會秉持「地方不同意，中央也不會同意」的原則，若業者後續送件，不會同意開發案。

黃建賓、國民黨立委吳宗憲及蘇清泉立委辦公室主任2日與李君禮、環境部環境保護司長徐淑芷舉行協調會。黃建賓指出，先前多次質詢行政院長卓榮泰、郭智輝，也找了各部會開好幾次會，要求中央一定要阻止風電在東海岸開發，郭當時承諾「只要地方不同意，中央也不會同意」，環境部長彭啓明更曾表達「不支持東部陸域風電」。

黃建賓表示，先前他已公布民調，超過5成的台東鄉親反對風電，風電預定地的大武、長濱、成功更是高達7、8成反對，代表民意已非常明確。

黃建賓說，台亞風能如今仍持續在東海岸繼續推動開發進程，8月12日時還堅持舉行說明會，即便他與許多鄉親及自救會成員在現場強烈抗議，但台亞風能仍無視反對意見，自顧自念稿後便宣稱完成當天程序。黃建賓強調，目前大武鄉公所已發函給台亞風能，表達地方強烈反對，希望台亞風能中止一切開發進程，希望中央機關也要有「Guts」，明確表達態度。

黃建賓今也彙整自救會及鄉親意見提出三點要求，第一，能源主管機關經濟部應向環境部表達反對此項開發計畫的立場，並拒絕轉送環說書，在現階段就明確阻止開發案繼續前進。第二，若本案萬一送至環境部審查，環境部也應認定台亞風能8月12日會議無效，並參考彰化芳苑鋐威風力發電計畫，駁回此項開發計畫。第三，經濟部、環境部應將地方反對風電開發的意見，函轉台亞風能，表達地方意見及中央立場，讓業者不要再執意繼續推動開發。

對此，李君禮表示，會秉持「地方不同意，中央也不會同意」的原則，若業者後續送件，不會同意開發案；徐淑芷也說，目的事業主管機關經濟部初核通過才會送到環境部審查，環評階段民眾的意見非常關鍵，如果真的進到這一關，一定嚴格審查，並參考過去案例駁回開發案。

吳宗憲也指出，台亞風能旗下之「宜風電力」原訂今日上午在宜蘭五結舉辦說明會，最後也因村長與民眾抵制而被迫喊停。如今地方共同站出來，一同阻止了說明會，「但事情就到這邊結束了嗎？不是喔！不是這樣喔！」地方真正的訴求是停止一切開發進程，徹底撤回開發案！雖然重啟核三公投最終未過，但投下74%同意票的民意也已清楚表達：民進黨政府必須正視並立即調整錯誤的能源政策路線。

吳宗憲警告，若風電案繼續進行，五結、蘇澳將插滿14支風機，未來更會無止境擴張，對生態、景觀與居民健康造成難以承受的衝擊。西部風電計畫對彰化造成的衝擊就是前車之鑑：全縣沿岸117座風機林立，另有90座正在申請，密度驚人，距離小學甚至不到一公里。中研院研究更首度證實，風機的低頻噪音將導致頭痛、耳鳴、睡眠障礙，並增加心血管疾病風險；吳宗憲特別強調，此論文在2021年發表於全球首屈一指的科學期刊《Natire Portfolio》，IF值（影響因子）高達3.7，足見具有相當的權威性及可信度。因此吳宗憲痛批：「當西部居民已飽受折磨，難道東部還要再被犧牲一次嗎？」

他進一步指出，風電開發背後往往隱藏炒作土地、融資套利的黑幕，地球公民基金會也揭露，許多業者在取得許可後，地價翻漲數倍，再將股權轉售牟利，與綠能初衷背道而馳。吳宗憲呼籲中央「不要再讓東部人背黑鍋」，並強調，自己身為宜蘭民意代表，有責任帶領民眾逆風前行，堅決反對無共識風電侵門踏戶，吞噬蘭陽的美好生態與我們下一代的生活品質。