小小身軀都是瘀青！台東特教師狠虐6幼童　檢方起訴求處重刑

▲台東縣關山國小學前特幼班虐童，幼童背上大片瘀青。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊晨東、葉品辰／台東報導

台東縣關山國小學前特幼班今年1月爆出正式特教老師施暴特教幼兒園學生，6名學童慘遭毒手，校方還提供非事發時段的監視器畫面試圖隱瞞，事後涉案教師均被罰鍰、停職處理，台東地檢署調查確認共有6名學童受害，對4名幼兒園教師與助理員提起公訴。

受害學生家長發現孩子身上傷口後，要求校方提供教室監視器畫面，校方卻刻意提供非事發時間的畫面，試圖讓家長誤信孩童未受虐待。家長出示驗傷診斷包含：唇部開放性外傷、急性壓力反應、流鼻血等，校方卻僅稱「被椅子砸傷」。更誇張的是，去年就有學生家長陳情同名教師施暴，卻因沒有證據為由未被處置，校方明知虐童狀況，卻讓該教師繼續留任。

監視器畫面顯示，高姓與宋姓老師施暴行為包含：從孩童後方抓住孩童脖子強制餵食、將小孩拉起重摔、用棉被蓋住小孩後用腳踩小孩、拿小孩頭撞牆壁，要孩子做高達50分鐘及1個半小時的趴撐，甚至揚言「帶進去小房間修理」。

▲台東縣關山國小學前特幼班老師虐童，檢方調查確認6名學童受虐。（圖／伍麗華國會辦公室提供）

縣政府調查後，4月30日教育處召開認定委員會，高姓教師被認定違反《幼兒教育及照顧法》，遭處以新台幣60萬元罰鍰，且終身不得再從事教保相關服務工作。宋姓教師則被裁定違規事實成立，遭處以24萬元罰鍰，並禁止其3年內再從事教保工作。至於黃姓特教助理員則遭處6萬元罰鍰並公布姓名與學校名稱；此外一名特教助理員與一名巡迴輔導教師，因未依規通報，被裁處3萬元與4萬元罰鍰。而該校校長作為機構負責人，也因督導失職，遭處6萬元罰鍰。因涉及刑法相關行為，上述人等皆交由台東地檢署調查起訴。

台東地檢署接獲通報並調查案情後，確認共有6名學童受害。檢方認定，幼兒園教師高、宋及幼兒園教師助理員黃、丘等4人的行為，已構成妨害幼童發育罪、成年人對兒童故意強制等相關罪嫌，其中，宋另涉有偽造文書罪嫌。檢方已依法提起公訴，並對高、宋每次犯行求處有期徒刑6年10月及4年不等之刑期。