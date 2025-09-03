日本航空機長違規飲酒！3航班「延誤18小時」　政府怒派人督導

▲日本航空發生離譜事件。（圖／記者蔡玟君攝）

記者羅翊宬／編譯

日本航空（JAL）一名機長在夏威夷飯店違反公司規定飲酒，導致原定駕駛從檀香山飛往日本愛知縣等3個航班受到延誤，其中最長達18小時，影響超過630名乘客。這起事件凸顯航空公司在防範機組人員飲酒管理上的挑戰，也讓日本航空的安全監管再度受到關注。

根據日媒《TBS News》，日本航空證實該起事件發生在當地時間8月28日，該名64歲機長原定執飛從夏威夷檀香山飛往日本愛知縣中部國際機場的班機，但他前一日在飯店內飲酒後，出現身體不適，向公司通報狀況不佳。經確認後，機長被取消駕駛該航班資格，導致3個航班的起飛時間大幅延遲，其中最長延誤達18小時。

由於受影響航班均為國際航線，此次事件對旅客行程造成重大影響，累計超過630人受到波及。

日媒《富士新聞網》指出，飲酒的正是日本航空JAL793的64歲機長，他在飯店內喝了500mL啤酒等共3瓶酒精飲料。為此，日本國土交通省航空局今（3）日上午10時派人前往日本航空位於羽田機場的辦公室執行監管程序。

日本航空表示，為了防止機組人員在海外違規飲酒，去年12月公司已依照日本國土交通省的行政指導，將「禁止在滯留地飲酒」納入公司規定，並持續加強防範措施。

該公司發言人向媒體表示，「包括此次酒精相關事件在內的安全事件，已導致公司受到行政指導，我們對於發生此類事件深感重視，並將持續努力防止事件再度發生。」