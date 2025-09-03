北韓官媒曝光　金主愛跟隨父親金正恩訪中畫面

▲北韓官媒公開相片，證實金主愛隨同其父親金正恩訪中。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

中國今（3）日上午將在北京舉行抗日戰爭暨世界反法西斯勝利80周年紀念活動，吸引包括俄羅斯總統普丁等多國領袖出席。其中，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩於2日下午搭乘專列抵達北京，並由中國高層官員迎接。金正恩女兒金主愛雖在北韓媒體公開照片中現身，但北韓內部媒體卻未在文字報導中提及她的隨行。

根據南韓《韓聯社》，北韓黨務機關報《勞動新聞》在3日報紙頭版就提到金正恩的訪中消息，指出金正恩是為了參加紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」閱兵活動而訪中。同時，報紙也刊登金正恩與女兒金主愛一同現身、接受中共政治局常委蔡奇及中國外交部長王毅迎接的照片。

不過，北韓官媒報導內容中並未對女兒有任何稱謂或描述。

《韓聯社》指出，北韓內部媒體以往若涉及金主愛，通常會以「敬愛的子女」等措辭帶過，但此次與前一天官媒《朝中社》報導一致，選擇完全不提。外界分析，北韓可能在刻意淡化金主愛的曝光度。

此外，《勞動新聞》補充指出，除了中國高層官員，北韓駐中大使李龍南及大使館人員也到場迎接。報導並形容，北京市為迎接金正恩一行，瀰漫著「最親密的友誼之情與熱烈的歡迎氛圍」，凸顯中朝兩國在重要歷史節點展現的密切關係。