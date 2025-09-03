　
國際

金正恩、習近平對話內容曝！同登天安門閱兵　妻女未露面

中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓最高領導人金正恩登上天安門廣場閱兵。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓最高領導人金正恩登上天安門廣場閱兵。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

中國今（3）日上午在北京天安門廣場舉行「抗日戰爭暨世界反法西斯勝利80周年」閱兵，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁與北韓最高領導人金正恩首次齊聚一堂，獲得國際關注。其中，金正恩此次以黑色西裝、亮金色領帶現身，女兒金主愛則並未隨行入場，金正恩與習近平的握手與對話也曝光，現場氣氛融洽。

根據《韓聯社》，金正恩於3日上午9時18分左右，搭乘黑色防彈禮車抵達天安門端門，踏上紅地毯與習近平及其妻彭麗媛握手致意。金正恩當場向習近平表示「很感動」，並說「時隔6年再次見到你」；習近平則回應，「我也非常高興，好久沒有見面」，場面溫馨且充滿禮節。

金正恩在普丁前兩個位置入場，而普丁則位於習近平旁，象徵三國元首的重要地位。

此次金正恩選擇穿著西裝，取代他平日偏愛的傳統人民服，並搭配亮金色領帶，展現對於正式場合的尊重與慎重。

相比其他國家元首通常牽著配偶入場，金正恩的妻子李雪主則並未隨行，至於女兒金主愛雖曾隨父搭乘專用列車抵達北京，但未出現在閱兵現場，外界認為這是北韓首次將金主愛帶入海外行程，意在國際場合凸顯她未來接班人的地位。

另外，俄媒《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）則公開習近平、普丁、金正恩向中國二戰老兵握手的畫面。

金正恩此次訪華是他自2019年1月以來，時隔6年8個月再度訪問中國，也是他自2011年繼承父親金正日政權後，第5次造訪中國。據悉，金正恩此次出行搭乘率皮專用列車，1日從平壤出發，昨（2）日下午抵達北京。過去金正恩曾三度攜李雪主出訪中國，但此次首次帶女兒同行，引發外界對北韓未來接班布局的高度關注。

09/01 全台詐欺最新數據

台積電渣夫多次偷吃得性病　美女正宮「冷靜抓猴」反被家暴

金正恩、習近平對話內容曝！同登天安門閱兵　妻女未露面

日韓要聞北韓朝鮮金正恩閱兵北京習近平

