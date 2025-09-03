南韓議長抵北京出席閱兵！是否能「會晤金正恩」　專家從距離分析

▲南韓國會議長禹元植2日從仁川國際機場搭機訪中。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

中國今（3）日在北京舉行「抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」紀念閱兵，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩首度齊聚一堂，獲外界關注。南韓則由國會議長禹元植代表出席，雖有關注兩韓是否出現互動，但專家普遍認為，禹元植與金正恩實際會面的可能性極低。

根據《韓聯社》，禹元植昨（2）日從仁川國際機場啟程赴中，他出發前受訪時表示，若有機會與金正恩碰面，將會討論韓半島（朝鮮半島）和平問題，但強調此行並非以會面為目的，也難以預測是否真有機會見到。南韓國會方面則透露，此次訪中除參加閱兵外，禹元植還將與中國全國人大及國務院高層會晤，並於5日返國。

隨行的還有共同民主黨議員朴智元、金太年等人，以及先前提及反對駐韓美軍援台的祖國革新黨的金峻亨。

韓媒《News1》指出，3日上午舉行的閱兵式歷時約70分鐘，天安門城樓第一排由習近平與各國元首領袖列席。金正恩預計站在習近平左側，普丁則位於右側，而禹元植因屬議會領袖，可能被安排在城樓最末端，與金正恩間隔甚遠。

南韓國會情報委員會消息也指出，兩人難以在正式儀式上進行有意義的接觸。外界推測，若有互動，最可能發生在隨後由習近平主持的歡迎宴會上。

值得注意的是，禹元植與南韓總統李在明出發前曾就行程溝通。他被問及是否攜帶總統訊息轉交給金正恩時表示，國會議長並非特使，但承認過程中確實與總統辦公室有過協調。禹元植並強調，今年同時是南韓光復80週年與中國抗戰勝利80週年，雙方共享歷史，這次出席既是祝賀，也是深化韓中交流的重要契機。

▲ 金正恩抵北京 。（圖／翻攝新華社）

不過，《韓民族新聞》分析，南韓此行也面臨外交挑戰。中國原本曾有意邀請李在明親自出席，但最終由國會議長代表。

考量到美國與歐洲多數國家缺席，中方藉此閱兵展現「反美多極體系」，南韓政府則在維持美韓同盟的同時，展現對中關係的尊重。然而，中國對李在明訪美時拋出「安美經中（國防安全靠美國、經濟靠中國）已經結束」的言論仍感不滿，成為兩國關係的一大變數。

另一方面，禹元植此行還將向中方提出，希望習近平能出席今年11月在慶尚北道慶州舉行的APEC峰會，並尋求中國在半島和平進程上扮演更具建設性的角色。他也計劃替南韓企業反映在中經營的困境，盼藉此拓展雙邊合作空間。

儘管外界對禹元植與金正恩的「偶遇」充滿關注，但專家多認為，金正恩近期公開將南韓定位為「敵對國家」，態度強硬，因此即使在宴會場合不排除短暫寒暄，但達成實質對話的機會仍十分渺茫。