國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩曝「世襲第4代」計畫！12歲愛女首度國外亮相　專家分析動機

▲▼北韓官媒公開相片，證實金主愛隨同其父親金正恩訪中。（圖／翻攝自朝中社）

▲北韓官媒公開相片，證實金主愛隨同其父親金正恩訪中。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩今（3）日出席中國北京天安門廣場的閱兵活動，他首次帶著12歲女兒金主愛一同訪中，引發國際關注。南韓專家分析，金正恩此舉意在向國內外公開世襲至第4代的計畫，並可能已獲中國官方默認，標誌北韓權力傳承進入新階段，象徵金主愛逐步接受外交與政治訓練。

根據韓媒《朝鮮日報》，從北韓官媒《朝中社》公開的相片來看，金正恩身穿黑色西裝、紅色領帶，從綠皮專用列車「太陽號」下車後，與前來迎接的中國共產黨中央書記處書記蔡奇握手，而金主愛則穿深藍色套裝緊隨其後。南韓專家指出，金主愛在父親訪中期間全程站在核心位置，代表她已開始接受外交訓練，並逐步承擔對外儀式職責。

▲▼金主愛牽著父親金正恩的手，在耳邊說悄悄話。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲金主愛牽著父親金正恩的手，在耳邊說悄悄話。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

報導指出，金主愛首次在國際媒體上曝光，是在2022年11月19日北韓報導成功試射洲際彈道飛彈「火星-17型」時。當時金正恩曾公開表示「與心愛的子女及夫人一起指導發射過程」，並露出身穿白色大衣的金主愛。事實上，她自出生約6個月後便已被外界知曉，2013年曾因NBA前球員羅德曼（Dennis Rodman）訪問平壤時曝光。

隨後，金主愛在北韓的官方活動中逐漸擔任重要角色，包括跟隨父親金正恩出席軍事設施閱兵、坐上主席台，以及參與今年5月俄羅斯駐北韓大使館的勝利日紀念活動，顯示其外交與公開場合經驗快速累積。

南韓世宗研究所副所長鄭成長表示，金主愛在父親出訪中國期間全程站在核心位置，意味著她在國外也持續獲得「北韓二號人物」等級的禮遇，他認為這是金正恩有意開始對金主愛進行正式外交教育的象徵。

▲▼北韓最高領導人金正恩25日帶著女兒金主愛出席新型驅逐艦「崔賢號」下水典禮。（圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩4月25日帶著女兒金主愛出席新型驅逐艦「崔賢號」下水典禮。（圖／路透）

梨花女子大學教授朴元坤則分析，金正恩此次讓女兒金主愛隨行，必定與中國方面事先取得協商，因此可視為中國官方已默認北韓4代世襲的安排，他特別指出，外界應注意金主愛是否也會在天安門城樓公開亮相。不過，金主愛3日上午並未在閱兵現場亮相。

根據韓媒《中央日報》，金正恩此次帶金主愛訪中，與過去2018至2019年間多次出訪中國的做法不同。此前金正恩多由夫人李雪主陪同，或由胞妹金與正出面與中國領導人交流；而這次金主愛事實上扮演了「第一夫人」角色，顯示北韓對她在多邊外交場合的定位與高度重視，且金正恩的妻子李雪主、胞妹金與正至今都還未鏡頭前亮相。

另外，慶南大學遠東問題研究所教授林乙出指出，金主愛隨行並非單純家庭陪訪，而是「事實上的繼承人公開儀式」，這顯示北韓權力世襲進程已經進入下一階段。他認為，金主愛未來的國際曝光將有助於鞏固其作為第4代領導者的合法性與象徵意義。

▲▼北韓領導人金正恩15日帶著女兒金主愛出席了平壤「和盛區重建計畫」第三期的竣工典禮。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩4月15日帶著女兒金主愛出席了平壤「和盛區重建計畫」第三期的竣工典禮。（圖／路透）

南韓北韓大學院大學教授梁茂進則指出，金主愛隨行中國參加勝利紀念活動，可視為權力繼承的最後驗收之一，也是北韓向中國這個血盟兄弟之邦進行「正式報告」的信號。

專家同時提醒，雖然金主愛目前已開始承擔部分外交與公開場合職責，但距離正式獲得黨內職銜仍需7至8年，未來仍存在變數。

曾在南韓朴槿惠政府時期擔任統一部副部長的金炯錫表示，從目前金主愛公開亮相的情況來看，她作為後繼者並非過度解讀，但北韓此舉也可能意在藉金主愛的公開活動，淡化外界對於金正恩發展核武與導彈的負面形象。

金正恩曝「世襲第4代」計畫！12歲愛女首度國外亮相　專家分析動機

