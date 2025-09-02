假投資真詐財！「小熊維尼專業幣商」騙35人賺9743萬　檢起訴7人

▲嘉檢偵結起訴假幣商所涉詐欺、洗錢等案件。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

科技公司36歲林姓男負責人，經詐欺集團以「可持現金購買泰達幣投資獲利」等話術，對被害人行騙後，將販賣泰達幣工作「派單」給林男等人承接，詐欺集團得知被害人取得泰達幣後，便要求被害人再將泰達幣轉到指定錢包，以遂行詐欺及洗錢計畫。林男等人以此方式先後對35人行騙，共計詐得9743萬3656元，嘉義地檢署偵結對林男等7人提起公訴。

嘉義地檢署指出，林男為科技公司負責人，邱男、劉男、許男均為其僱用員工；李女、張女則為林男親屬。林男與楊男間因債務糾紛，雙方約定由楊男擔任與詐欺集團「對接人」，經詐欺集團以「可持現金購買泰達幣投資獲利」等話術對被害人行騙後，將販賣泰達幣工作「派單」給林男等人承接，再由林男等人成立「小熊維尼專業幣商」官方LINE帳號，指派張女擔任客服人員與客戶接洽，再由劉男、許男等人擔任車手，出面向被害人取款、簽署泰達幣買賣合約書，再將泰達幣轉到被害人錢包。

詐欺集團得知被害人取得泰達幣後，便要求被害人再將泰達幣轉到指定錢包，以遂行詐欺及洗錢計畫。林男等人以此方式先後對35人行騙，共計詐得9743萬3656元。

嘉義地檢署表示，被告林男等人以「假投資」、「假幣商」手法行騙，被害人數多達35人，地點遍及各縣市，每次收取款項最高達600餘萬元，單一被害人受騙金額超過500萬元即有5位，其中更有4位高達1000萬元，此外林男等人預先擬定遭警方查緝時應對方式、並與詐欺集團約定，要求被害人向「小熊維尼專業幣商」買幣時，要表示「是看臉書來的」，營造林男等人單純賣幣給看臉書廣告而來之客戶假象，且林男等人到案後否認犯行，更預先勾串，犯後態度不佳。

案經偵查終結，將林男等7人提起公訴，就各被告所犯各罪間，分別求處有期徒刑3年至9年不等之刑，且為保全犯罪所得追徵之執行，並向法院聲請扣押被告林男所有房屋、土地共4筆獲准，已辦理限制登記完竣。