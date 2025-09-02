真的是修房子啦！屏東婦領百萬現金行員報警　阻詐變護鈔

▲里港警方為許婦提供護鈔服務。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名68歲許姓婦人日前至高樹郵局欲提領100萬元現金，行員確認她未遭騙，但通報里港警方到場協助。員警到場再三耐心詢問，得知她因老家後方塌陷需修繕，承攬業者要求以現金支付建材費用，才會臨櫃領取大額款項。警方確認無虞後，護送她平安返家。

里港警分局高樹分駐所警員顏煥偵、陳瑀桓於日前上午擔服備勤勤務時，接獲高樹郵局通報，表示有民眾臨櫃提領大筆現金。行員基於關懷提問，確認並未涉及詐騙，遂進一步詢問民眾是否需要警方協助護鈔，她欣然同意，警方立即前往支援。

經了解，68歲許姓婦人於日前上午9時許至高樹郵局辦理提款100萬元。行員為避免其遭詐騙，除主動提醒詐騙常見手法，並再次確認提款用途後，隨即通報警方協助護鈔。員警到場後為避免她誤入詐騙陷阱，亦再次關心她領款原因，她表示因老家後方塌陷需重新進行修繕工程，承攬業者表示須以現金支付多項建材費用，因此才臨櫃提領大筆金額。警方釐清狀況後，協助護鈔平安返家。

分局長邱逸樵表示，民眾若有大額資金存提需求，可主動請求警方協助護鈔，以降低遭不法份子覬覦的風險。同時呼籲鄉親，詐騙手法不斷翻新，無論是電話、網路或現金交易，都要提高警覺，若有疑慮，隨時撥打110或165反詐騙專線查證，以守護自身財產安全。