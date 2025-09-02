獨／「雨刷」蔡政宜涉洗錢200億遭聲押　海削2億！爽住亞灣區豪宅

▲假球案主謀「雨刷」蔡政宜涉洗錢案遭聲押。（圖／資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾因中職假球案服刑的嘉義縣無黨籍議員、綽號「雨刷」的蔡政宜，再度捲入洗錢疑雲，檢警在桃園機場將他拘提後，橋頭地檢署檢察官認定其涉犯《洗錢防制法》等罪嫌重大，有勾串共犯或證人之虞，已向法院聲請羈押禁見，羈押庭將在今（2）日下午召開。據了解，雨刷涉嫌幫詐騙集團和賭博集團洗錢，將錢洗到國外後，再以虛擬貨幣泰達幣「下車」，雨刷抽的手續費為0.9％，大約賺了2億元，而雨刷則在高雄亞灣區擁有知名上億豪宅，雨刷經常住在此處。

據了解，檢警懷疑蔡政宜協助東南亞多家博弈網站進行地下匯兌，三年多來金流超過200億元，以抽頭0.5%至1%計算，獲利恐逾億元。橋頭地檢署指出，辦案過程中另拘提一名洗錢機房裴姓幹部，訊後則以10萬元交保。檢方強調，案情仍在調查中，不排除有更多人涉入。

蔡政宜因2009年中職簽賭假球案遭判刑3年8月，2016年出獄後於2022年成功當選嘉義縣議員，試圖以「重新做人」姿態重返政壇。然而此次再度遭檢警聲押，法院將於今日下午召開羈押庭，是否裁准羈押，備受矚目。

外界好奇，原本在嘉義一帶活動的蔡政宜為何在高雄地區涉案？據指出，雨刷的洗錢機房遍佈高雄市區，有多處據點，而洗錢的手法則是將詐騙和賭博集團的錢洗往海外，最後洗成虛擬穩定幣泰達幣後，再回到上游集團，而手續費大約是0.9%，以牽涉的洗錢金額200億估算，不法獲利大約2億元，因此買得起亞灣區上億豪宅並不意外。