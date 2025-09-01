　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假車貸真房貸！詐團勾結知名融資公司　汐止退休婦慘遭騙1300萬

▲國內知名貸款公司凱積涉嫌以不實車貸勾結代書涉定詐騙被害人名下房產，警方收網逮26人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲國內知名貸款公司凱積涉嫌以不實車貸勾結代書涉定詐騙被害人名下房產，警方收網逮26人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵查第一大隊會同台北地檢署及北市警局，1日宣布破獲國內專營貸款的凱積公司疑似配合詐團，鎖定被害人以「假車貸真設定房貸」方式，侵吞被害人名下房產進行二次剝皮的離譜案件。警方指出，該集團鎖定詐騙被害人需錢孔急，打著融資公司名義，結合地政士與中古車行，以高額佣金為誘因，設局騙取民眾簽下不動產抵押同意書，造成至少10人受害，總金額高達新臺幣6534萬元，其中一名住新北的70歲退休婦女慘遭詐逾1300萬，連名下房產都被資產管理公司設定，被害人報案萬念俱灰：「一輩子的辛苦化為烏有，只想尋短。」

刑事局接獲報案後，發現詐團成員以投資虛擬貨幣邀約民眾投資，待資金耗盡後，再由凱積公司旗下業務接手，以協助貸款為由引導被害人簽署部分空白的分期契約與銷售合約。凱積公司業務在未告知申貸民眾情況下，透過北市北投區某中古車行，將低價劣質二手車短暫過戶到被害人名下，製造「車貸」假象，並以車貸設定「副擔保品」名目、勾結代書、地政士以被害人自有房產設定抵押，辦理數百萬元高額貸款。警方指出，凱積公司根本無權經辦房貸，卻藉「副擔保」之名規避檢視，實為詐騙手法。

▲國內知名貸款公司凱積涉嫌以不實車貸勾結代書涉定詐騙被害人名下房產，警方收網逮26人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵一大隊今年4月15日及5月26日展開兩波行動，拘提凱積公司吳姓負責人、地政士、二手車商及涉嫌不實放貸相關業務26人到案，並查扣12支手機、電腦、同意汽車過戶切結書等證物。初步清查，受害人多為急需資金卻不諳貸款流程者，其中包含一名住在新北汐止、年約60多歲的家庭主婦，因誤信貸款可紓困，反而遭騙走畢生積蓄與房產。

警訊後全案依詐欺、偽造文書、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送台北地檢署偵辦，吳姓負責人到案後辯稱是善意第三者，並不知道貸款民眾貸款目的，辯稱絕無幫詐團設局侵吞民眾房產。

警方私下透露：金管會業務目前未涵蓋上述灰色地帶，甚至國內不少大財團附屬的融資公司均遊走法律邊緣以車貸、信貸擔保品設定民眾房地產，甚至淪為詐團幫凶。刑事局呼籲民眾提高警覺，切勿輕信貸款廣告或來路不明的業務遊說，並重申將持續追查不法金流，嚴厲打擊此類犯罪，守護民眾財產安全。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥　檢警釐清有無加工自殺

獨／汐止夫妻雙亡今相驗　「被害人遭詐騙沒附卷」警挨批蒐證不齊

 北市罷團驚傳遭暴力攻擊　男子揮拳「文山退葆」慘遭壓制逮捕

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／阿富汗強震破800死！醫院塞爆
退休婦遭騙1300萬！連房產都被設定：一輩子辛苦化為烏有
單親爸車禍失憶了！　老闆娘揪異狀救一命
證實獲邀93閱兵！李乾龍稱「身體不適」拒出席　洪秀柱明給答案
2台人沖繩喪命　外交部：全力提供家屬必要協助
70學生開學日被丟包！　竟是司機睡過頭
快訊／成大爆炸！　2學生受傷送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假車貸真房貸！詐團勾結知名融資公司　汐止退休婦慘遭騙1300萬

龜山警分局「三大派出所」聯合布達　黃玉婷為首任大坑所女所長

快訊／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生受傷送醫

70學生開學日被丟包！中鹿客運誆「車壞了」　竟是司機睡過頭

女師撈很大！蝦皮「熱賣考題」全是盜版　賺83萬全沒了還判刑

獨／「演練一下」跟證人套招！網紅律師偽證罪遭判刑喊冤：很倒楣

停紅燈遭後備指揮部戰術輪車追撞　女駕駛嚇壞：大腦一片空白

遠洋漁船德鴻發號9/2拍賣　應買人須先繳清逾603萬元罰鍰

車禍撞頭「失憶了」！男連撥3通電話請假　老闆娘揪異狀救一命

獨／網紅律師指點證人說謊慘了　套招曝光判刑3月不得易科罰金

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

假車貸真房貸！詐團勾結知名融資公司　汐止退休婦慘遭騙1300萬

龜山警分局「三大派出所」聯合布達　黃玉婷為首任大坑所女所長

快訊／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生受傷送醫

70學生開學日被丟包！中鹿客運誆「車壞了」　竟是司機睡過頭

女師撈很大！蝦皮「熱賣考題」全是盜版　賺83萬全沒了還判刑

獨／「演練一下」跟證人套招！網紅律師偽證罪遭判刑喊冤：很倒楣

停紅燈遭後備指揮部戰術輪車追撞　女駕駛嚇壞：大腦一片空白

遠洋漁船德鴻發號9/2拍賣　應買人須先繳清逾603萬元罰鍰

車禍撞頭「失憶了」！男連撥3通電話請假　老闆娘揪異狀救一命

獨／網紅律師指點證人說謊慘了　套招曝光判刑3月不得易科罰金

啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告　韓國鐵粉跨海見證

LG雙子13連勝夢碎　球迷怒轟李政宰與劇組拍攝干擾

《邊緣禁地4》將上市10月登Switch 2　終局玩法、發售後藍圖公開

九月氣勢擋不住！　「四大生肖」收好運　財富事業雙豐收

好浪漫！癡情皇蛾拒「相親」　苦等青梅竹馬羽化再交配

忍住不花錢最省？理財師揭3大節約心法　「該花就花」更能省

陸委會：中共藉「九三閱兵」抱團取暖　成為非民主國家「霸主」

日本鬼才導演確定來台！高雄電影節「雙開幕、雙閉幕」豪華片單曝

快訊／阿富汗強震800死！醫院塞爆　民眾徒手挖瓦礫尋找生還者

陳傑憲拍攝廣告談「濕身初體驗」　不忘喊話基層小將

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

社會熱門新聞

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

即／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生送醫

即／愛河驚見年輕女屍　全身大面積刺青

獨／夫妻誤信投資詐騙雙亡　車手判囚1年4月

北捷乘客互毆　警方要罰了

獨／網紅律師指點證人說謊慘了　判刑3月不得易科罰金

71歲翁恐怖盲駕！闖紅燈撞飛16歲少女ICU搶命

即／涉犯洗錢等案！中職假球案主謀「雨刷」蔡政宜遭檢拘提

壯哥強拉瘦弱男同事「摸下體」套弄出來　要求親胸肌！下場慘了

快訊／多起爆炸聲！　林口工廠今晨大火

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

國道女駕駛徒手推故障賓士　誇張畫面曝

更多熱門

相關新聞

欠千萬！子女籌錢救母「被課贈與稅」想改現金　專家喊母湯

欠千萬！子女籌錢救母「被課贈與稅」想改現金　專家喊母湯

一名網友近日焦急透露，77歲母親被詐騙，欠下近千萬債務，房子也被設定抵押，於是子女們到處籌錢，但同時又擔心「救急錢」被視為贈與，還要繳一大筆贈與稅。對此，退休理財顧問「R姐」廖嘉紅發文詳解，更直言「領現金給父母或子女，看似安全，其實是最高風險的做法！」

陸公安部推出「國家網路身份認證」App 人臉識別＋電話認證後啟用

陸公安部推出「國家網路身份認證」App 人臉識別＋電話認證後啟用

才被騙100萬！他又「領30萬當家用」遭攔阻

才被騙100萬！他又「領30萬當家用」遭攔阻

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

12家「車手熱點」郵局　ATM夜間提款降額「單筆限1萬」

12家「車手熱點」郵局　ATM夜間提款降額「單筆限1萬」

關鍵字：

刑事局偵一大隊凱積貸款房貸詐騙

讀者迴響

熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

不用等關稅降價！台灣納智捷電車降16萬

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

可能有新颱風　路徑估大迴轉

江蕙概念股寬宏藝術飆天價　笑傲娛樂經紀股王

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面