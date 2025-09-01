假車貸真房貸！詐團勾結知名融資公司　汐止退休婦慘遭騙1300萬

▲國內知名貸款公司凱積涉嫌以不實車貸勾結代書涉定詐騙被害人名下房產，警方收網逮26人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵查第一大隊會同台北地檢署及北市警局，1日宣布破獲國內專營貸款的凱積公司疑似配合詐團，鎖定被害人以「假車貸真設定房貸」方式，侵吞被害人名下房產進行二次剝皮的離譜案件。警方指出，該集團鎖定詐騙被害人需錢孔急，打著融資公司名義，結合地政士與中古車行，以高額佣金為誘因，設局騙取民眾簽下不動產抵押同意書，造成至少10人受害，總金額高達新臺幣6534萬元，其中一名住新北的70歲退休婦女慘遭詐逾1300萬，連名下房產都被資產管理公司設定，被害人報案萬念俱灰：「一輩子的辛苦化為烏有，只想尋短。」

刑事局接獲報案後，發現詐團成員以投資虛擬貨幣邀約民眾投資，待資金耗盡後，再由凱積公司旗下業務接手，以協助貸款為由引導被害人簽署部分空白的分期契約與銷售合約。凱積公司業務在未告知申貸民眾情況下，透過北市北投區某中古車行，將低價劣質二手車短暫過戶到被害人名下，製造「車貸」假象，並以車貸設定「副擔保品」名目、勾結代書、地政士以被害人自有房產設定抵押，辦理數百萬元高額貸款。警方指出，凱積公司根本無權經辦房貸，卻藉「副擔保」之名規避檢視，實為詐騙手法。

刑事局偵一大隊今年4月15日及5月26日展開兩波行動，拘提凱積公司吳姓負責人、地政士、二手車商及涉嫌不實放貸相關業務26人到案，並查扣12支手機、電腦、同意汽車過戶切結書等證物。初步清查，受害人多為急需資金卻不諳貸款流程者，其中包含一名住在新北汐止、年約60多歲的家庭主婦，因誤信貸款可紓困，反而遭騙走畢生積蓄與房產。

警訊後全案依詐欺、偽造文書、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送台北地檢署偵辦，吳姓負責人到案後辯稱是善意第三者，並不知道貸款民眾貸款目的，辯稱絕無幫詐團設局侵吞民眾房產。

警方私下透露：金管會業務目前未涵蓋上述灰色地帶，甚至國內不少大財團附屬的融資公司均遊走法律邊緣以車貸、信貸擔保品設定民眾房地產，甚至淪為詐團幫凶。刑事局呼籲民眾提高警覺，切勿輕信貸款廣告或來路不明的業務遊說，並重申將持續追查不法金流，嚴厲打擊此類犯罪，守護民眾財產安全。

