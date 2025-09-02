　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

單親爸欠債數百萬還要養2子女　2帳戶幫詐團洗領1675萬下場曝

▲▼提款、領錢、ATM、銀行。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲彰化一名單親爸欠債百萬倫詐團取款車手。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者唐詠絮／彰化報導

賠到脫褲！彰化一名黃姓單親爸因欠債數百萬元，去年5月透過通訊軟體結識自稱「HANNI」的詐騙集團女成員，竟答應提供自己的郵局及銀行帳戶，協助提領、轉帳贓款來換取報酬，短短數月內就經手超過1675萬元，遭法院依加重詐欺罪判處應執行4年5月徒刑。

根據判決書記載，黃男於2023年5月起，將自己的兩個銀行帳戶交給該名自稱「HANNI」的女網友，並同意代為提領、轉帳款項。該詐騙集團隨後鎖定三名被害人，利用各種話術施行詐騙。

其中，藍姓被害人自去年3月起遭詐騙集團以「寄送1500萬美元包裹需支付費用」為由，在兩個月內被騙匯款多達35次，總金額高達1646萬餘元，款項全數流入黃男的帳戶。

另一名李姓被害人則被自稱「古天樂」及「Easy Link Global（Eric）」的成員以「支付泰國海關通關費」為由，騙走9萬元；朱姓被害人則在4月間接到「女兒出事急需匯款救人」的詐騙電話，匯出20.5萬元。

黃男在詐團指示下，密集進行42次提領及轉帳操作，並將贓款全數轉購虛擬貨幣，協助集團隱匿金流。案經三名被害人報警處理，檢警調閱金流紀錄後，迅速鎖定黃男涉案。

偵訊時，黃男對犯行坦承不諱，其自白供出「HANNI」的女網友與被害人指述及相關交易紀錄均相符。法官審理時考量黃男坦承犯行，自陳為高中畢業、從事臨時工月薪僅3萬多元、離婚養2子女，並欠銀行數百萬元債務，信用破產等情況，依三人以上共同詐欺取財及洗錢等罪，判處應執行有期徒刑4年5月，並沒收未扣案犯罪所得。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南京東路嚴重車禍！1人無呼吸心跳　駕駛坐地抱頭
快訊／PCB概念股3妖遇殺盤！雙雙跌停
快訊／「發現資料複印異常」　中科院證實疑內部員工外流營業機密
台南蛇窟太驚人！　連抓12條蛇
坐博愛座被嗆「年輕人好手好腳」　他掏身分證...阿伯尷尬了
到職日即離職日！67歲女苦讀10年考上公務員
開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單
警幫同仁銷國道罰單　刪除超速照片

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男酒駕誤認後車閃燈！持棍攔人被逮拒酒測　車上搜出K他命

快訊／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無呼吸心跳　駕駛坐路邊抱頭

20天偷8間蝦皮店撬走112萬！7人竊盜集團互踢皮球　判決出爐

上市場竟遇強盜！皮夾放機車置物被偷　地方媽媽護包遭拖倒在地

雞舍雞蛋狂失蹤！台南安南「蛇窟」　同地點4個月連抓12條蛇

罷團志工林口宣傳連署…新北男狂譙髒話、攻擊！被依選罷法起訴

快訊／大雅月下老人廟旁貨車撞機車　男騎士無呼吸心跳搶救中

新生上路車禍多！1／3與大專生有關　內埔警：騎車卡慢ㄟ啦

國3又見「移動神主牌」蛇行撞前車落跑　目擊者：簡直巡弋飛彈

IG限動跟騷擾曹雅雯　星國女狂粉若繳不出8萬將羈押

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

男酒駕誤認後車閃燈！持棍攔人被逮拒酒測　車上搜出K他命

快訊／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無呼吸心跳　駕駛坐路邊抱頭

20天偷8間蝦皮店撬走112萬！7人竊盜集團互踢皮球　判決出爐

上市場竟遇強盜！皮夾放機車置物被偷　地方媽媽護包遭拖倒在地

雞舍雞蛋狂失蹤！台南安南「蛇窟」　同地點4個月連抓12條蛇

罷團志工林口宣傳連署…新北男狂譙髒話、攻擊！被依選罷法起訴

快訊／大雅月下老人廟旁貨車撞機車　男騎士無呼吸心跳搶救中

新生上路車禍多！1／3與大專生有關　內埔警：騎車卡慢ㄟ啦

國3又見「移動神主牌」蛇行撞前車落跑　目擊者：簡直巡弋飛彈

IG限動跟騷擾曹雅雯　星國女狂粉若繳不出8萬將羈押

跨海訪問／緊急救火演《暴君》　李彩玟片場命令前輩：心裡不好受

太極劍＋戰鼓超吸睛　台南市友善校園週聚焦「調和制度」上路

男酒駕誤認後車閃燈！持棍攔人被逮拒酒測　車上搜出K他命

中共「93閱兵」的政治意涵　挑戰與機遇並存的時代

快訊／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無呼吸心跳　駕駛坐路邊抱頭

《與狼共舞》踢鳥離世！葛拉罕葛林長期為病所苦　享壽73歲

小果番茄陸續定植　高雄區農改場籲農友留意病蟲害防治

PCB概念股3妖遇殺盤！台玻、富喬跌停　日廠擴產利空罩頂

快訊／「發現資料複印異常」　中科院證實疑內部員工外流營業機密

巨人打線力挺鄧愷威！　連續15場開轟2001年後首見

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

社會熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

應曉薇有新罪名！　柯文哲要無罪脫身可能性低

雨刷蔡政宜涉洗錢200億！檢深夜聲押禁見

小英男孩賊星該敗！　20樓丟iPhone「奇蹟發生」反成鐵證

小英男孩被監聽「爆料公社」早揭露　藏錢方法跟陳佩琪一樣

北投持皇池驚傳又偷拍　6人裸湯身影被攝

即／男砸3車毀玻璃　秒遭報仇「8打1」手腳全斷

沈伯洋自爆遭偷拍「報警沒用」　北市警局：沈說暫不提告

即／國3烏日段小客車故障停路邊　後車追撞釀1死

即／愛河驚見年輕女屍　全身大面積刺青

詐團勾結知名融資公司　退休婦慘遭騙1300萬

屏東男遺失3萬急協尋「那是辛苦的工錢」

USB「小沈1500」　柯文哲不完全承認也不完全否認

更多熱門

相關新聞

移工賣狗肉頻傳　議員爆執法漏洞

移工賣狗肉頻傳　議員爆執法漏洞

縣議員吳韋達今(1日)在縣議會臨時會中犀利質詢，直指彰化販賣狗肉案件頻傳，執法存在重大漏洞，不僅警方查緝手段有限，肉品鑑定流程更長達10天，導致涉案移工往往趁空檔「直接出境跑路」，根本抓不勝抓，要求儘速制定動保自治條例，並納入「移工雇主管理責任」，強制雇主負起宣導義務。

詐團勾結知名融資公司　退休婦慘遭騙1300萬

詐團勾結知名融資公司　退休婦慘遭騙1300萬

女師蝦皮賣考題全盜版　賺83萬全沒了還判刑

女師蝦皮賣考題全盜版　賺83萬全沒了還判刑

欠千萬！子女籌錢救母「被課贈與稅」想改現金　專家喊母湯

欠千萬！子女籌錢救母「被課贈與稅」想改現金　專家喊母湯

無照男撞癱14歲少年　未賠償判11月

無照男撞癱14歲少年　未賠償判11月

關鍵字：

彰化詐騙匯款轉帳加重詐欺

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

浩鼎減資5成摜跌停　破4000張排隊賣單難消化

貪得無厭！　川普想逼台積電分潤

她養生20年反而老更快　醫曝2原因

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面