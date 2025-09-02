單親爸欠債數百萬還要養2子女　2帳戶幫詐團洗領1675萬下場曝

▲彰化一名單親爸欠債百萬倫詐團取款車手。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者唐詠絮／彰化報導

賠到脫褲！彰化一名黃姓單親爸因欠債數百萬元，去年5月透過通訊軟體結識自稱「HANNI」的詐騙集團女成員，竟答應提供自己的郵局及銀行帳戶，協助提領、轉帳贓款來換取報酬，短短數月內就經手超過1675萬元，遭法院依加重詐欺罪判處應執行4年5月徒刑。

根據判決書記載，黃男於2023年5月起，將自己的兩個銀行帳戶交給該名自稱「HANNI」的女網友，並同意代為提領、轉帳款項。該詐騙集團隨後鎖定三名被害人，利用各種話術施行詐騙。

其中，藍姓被害人自去年3月起遭詐騙集團以「寄送1500萬美元包裹需支付費用」為由，在兩個月內被騙匯款多達35次，總金額高達1646萬餘元，款項全數流入黃男的帳戶。

另一名李姓被害人則被自稱「古天樂」及「Easy Link Global（Eric）」的成員以「支付泰國海關通關費」為由，騙走9萬元；朱姓被害人則在4月間接到「女兒出事急需匯款救人」的詐騙電話，匯出20.5萬元。

黃男在詐團指示下，密集進行42次提領及轉帳操作，並將贓款全數轉購虛擬貨幣，協助集團隱匿金流。案經三名被害人報警處理，檢警調閱金流紀錄後，迅速鎖定黃男涉案。

偵訊時，黃男對犯行坦承不諱，其自白供出「HANNI」的女網友與被害人指述及相關交易紀錄均相符。法官審理時考量黃男坦承犯行，自陳為高中畢業、從事臨時工月薪僅3萬多元、離婚養2子女，並欠銀行數百萬元債務，信用破產等情況，依三人以上共同詐欺取財及洗錢等罪，判處應執行有期徒刑4年5月，並沒收未扣案犯罪所得。

