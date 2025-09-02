蔣萬安「理解」民眾黨走讀傷警　顏若芳：為藍白合公然護航犯法

▲民眾黨上週六日舉行走讀活動，與警方爆發推擠衝突，造成8名員警受傷。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席黃國昌走讀活動，由於集會未合法申請，遭警方阻攔爆發衝突，造成8名員警受傷，其中一名女警昏厥送醫，黃還一度對警察勒頸。台北市長蔣萬安今（2日）表示，警察局同仁的職責是依法執行勤務，但從人權角度來看，自己可以理解民眾黨支持者為何走上街頭；對此，民進黨台北市議員顏若芳痛批，為了藍白合的政治利益，連最基本的法治觀念都可以摒棄、公然護航犯法行為，未來又有什麼立場要求民眾守法，因暴行致傷的員警，又情何以堪？

蔣萬安表示，此事有職權角度也有人權角度，警察局同仁的職責是依法執行勤務，從法治原則而言，警察局沒有別的辦法，必須依法處理，但這件事的根源是因為民眾黨前主席柯文哲被羈押超過一年，很難讓人不去想像是不是押人取供？他說，不禁讓人覺得這種事很可能發生在你我身上，從人權角度，自己可以理解民眾黨支持者為何走上街頭，也支持民眾黨呼籲各界保護柯文哲的人權。

民眾黨30日未申請到路權，卻堅持舉辦「司法改革公民走讀」活動，和警方爆發多次推擠衝突，釀8名員警受傷，黃國昌還疑似勒住員警脖子，對此，台北市警察局長李西河表示，將報請北檢指揮偵辦。不過，蔣萬安昨日被問到是否要譴責民眾黨時，卻不發一語；對此，遭民進黨台北市議員簡舒培痛批，「要裝聾作啞多久？」

顏若芳對此表示，北市府執法遇到藍白軟趴趴，就是因為上樑不正下樑歪！黃國昌日前率眾衝撞員警，蔣萬安不發聲譴責就算了，今天竟然還幫犯行者說話，稱「能理解民眾黨」，真是滑天下之大稽！

她痛批，蔣萬安從今年4月自稱以「個人身分」違法到北檢前集會，到今天幫犯行者講話，我們終於知道，為什麼藍白黨證在台北，就猶如犯法的免死金牌了！就是因為蔣萬安為了藍白合的政治利益，連最基本的法治觀念都可以摒棄、公然護航犯法行為，「請問蔣萬安，你現在是自以為是黃國昌的辯護律師了嗎？」

顏若芳指出，黃國昌率眾違法集遊，造成1名員警送醫、7名員警受傷，結果身為市警局主管的市長，卻默許、甚至是讚許騎在員警頭上、甚至鎖喉員警的行徑，「我只能說，台北市的警察有你這種長官，真的有夠衰」，蔣萬安不僅曾帶頭違法，如今更意圖替違法者找藉口，做為首都市長，已顯不適格，應儘速公開道歉、收回相關言行，否則未來的市府，又有什麼立場要求民眾守法，因暴行致傷的員警，又情何以堪？