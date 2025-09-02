「史上最長會期」考察費已用9成、下半年難支用　綠酸藍白怠惰問政

▲立法院會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院9月1日迎來第11屆第4會期，民進黨列舉「史上最長」的第三會期績效，包含延會期間多達「110場」院外考察活動，且上個會期就已經用掉近9成考察費用、讓下半年無法支用；公督盟也列出口頭質詢率未達6成的立委名單，清一色藍營立委，民進黨表示，立法院在國民黨與民眾黨主導把持下，延會已長達3個月，創下史上最長會期紀錄，但高喊著「要延會」的藍白立委們，卻沒有展現出相對應的立法效率，怠惰問政。

民進黨列舉，延會期間多達「110場」院外考察活動，藍白為了幫自己人撐起保護傘，刻意延長立法院會期，但各委員會卻無重要議案可審，只能一直排考察，統計延會期間，考察活動的數量達到驚人的110場。甚至還沒到下個會期，用掉的考察經費就已逼近9成，完全無法支應下半年使用。

另外，根據公督盟日前公布數據，口頭質詢率最低的是藍營立委丁學忠，其次是盧縣一、謝龍介、林思銘及張嘉郡，口頭質詢率皆低於50％，質詢率低於六成的則清一色是藍委。

民進黨指出，表決要延會的是國民黨，但不來開會又不好好質詢的也是國民黨，延會期間甚至有11位藍委的口頭質詢率不及格，沒效率、假開會、真怠惰，這就是藍白延會的三大真相。